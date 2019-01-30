【菲獄家書】家書飛越鐵窗團年　感激基層捐盡財爺四千蚊助上訴

四名於菲律賓捲入製毒案的港人，去年底被當地法院判藏毒罪成囚終身，奔波兩地的家屬花光百萬積蓄，早前就案件申請覆審，並發起眾籌至今籌得65萬。農曆新年臨近，身囚菲獄的四人無法與家人團圓，其中港人梁樹福寫下家書，指自己於獄中「仲捱得」，感謝出錢出力支持他們的市民。

四人上月於菲律賓被判囚終身。（資料圖片）

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「現在仲捱得，一兩年後就唔知」

四名港人梁樹福、盧榮輝、陳國棟及郭錦華現時被囚於馬尼拉New Bilibid Prison監獄服刑，梁樹福透過同倉囚友的朋友探監時，傳遞一封給家人及港人的家書，信中談到自己現時獄中生活，「一日沖2次涼，冇水冇得沖...早上4點半起床，晚上9點睡覺，一日三餐吃公家飯」，他指自己現時「仲捱得，一、兩年後就唔知」。

感謝捐款網民

信中梁樹福又表示自己看過市民給他們的網上留言，感謝出錢出力支持他們的市民，提到其中一名市民將等待政府派發的4000元「關愛共享計劃」金錢預先全數捐出，「我有命返來，一定揾你飲酒」，又重申自己是清白，「懷疑我果啲唔感（緊）要，我用全家生命來擔保，我確是被屈的，好慘！」最後他感謝所有幫助他的朋友，及為他奔波的家人。

四人家屬由立法會議員涂謹申協助下，於上月18日起發起眾籌律師費協助四人上訴，目標金額為300萬，截至昨日（29日）共籌得65萬元。