政府公布攜手扶弱基金諮詢委員會成員任命　蔡加讚、倫智偉獲委任

政府今日（1日）公布攜手扶弱基金諮詢委員會成員名單，當中有六名新成員，包括「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚及社總會長倫智偉，委任今日生效，為期兩年。 現時市民可以透過「青年自薦計劃」加入政府委員會，是次亦有兩成員是透過計劃加入，兩人分別為小學教師及社創企業經理。

「玩具大王」蔡志明之子、旭日國際公司副主席蔡加讚獲委任為攜手扶弱基金諮詢委員會成員。（資料圖片）

政府今日（1日）公布，為攜手扶弱基金諮詢委員會委任六名新成員，包括「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚、社總會長倫智偉、香港善導會副總幹事李淑慧、循道衛理楊震社會服務處助理總幹事李婉心。另外兩人則為透過青年委員自薦計劃獲委任，分別是鳳溪第一小學教師顏雋，及好單位計劃經理譚健樂。

政府同時再度委任莊明蓮、賴君豪、劉啟鴻、梁淑儀、莫仲輝、倪文玲、韋增鵬及嚴楚碧八名現任成員，新委員會任期兩年，今日生效。勞工及福利局局長羅致光稱，期望委員會在基金的未來發展及推廣跨界別協作，提出更多真知灼見。

攜手扶弱基金在2005年成立，宗旨是推動社福界、商界和政府三方合作，政府會因應商業機構的捐助提供配對資金，支持機構推行社會福利項目。而諮詢委員會由社會福利署署長擔任主席，負責審核基金的申請，以及就基金的運作事宜提出意見。