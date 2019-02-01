【流感高峰】醫管局職員診所都「爆滿」　員工病倒等三日無法看病

公營醫療系統「爆煲」，除了一班醫生、護士壓力超標外，前線支援職系員工亦水深火熱，前天香港醫療人員總工會一行約40人到政府總部請願，控訴人手不足，以致不少員工需加班工作，甚至病倒。 醫管局雖然設有職員診所供員工看病，但正如其他普通科門診，都面對預約爆滿問題。有醫管局員工透露，平日預約職員診所看病，一般只能預約到兩日後的時間，又發現近日多間診所在3個工作天內都沒有可供預約的時間，部分診所十分「爆滿」。 醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲指出，很多同事已不會預約職員診所看病，寧願自掏荷包看私家醫生，甚或在放工後與市民一同輪候急症室。她稱，流感高峰期間，一個月也有幾個同事生病，病倒也無法在職員診所立即治病，難免影響他們照顧病人的表現。

流感高峰期不少員工需加班工作，甚至辛苦到病倒，但原來一眾醫管局員工即使病倒，亦難以在醫管局職員診所看病。 (資料圖片)

醫管局轄下有8間職員診所，分別位於瑪麗醫院、律敦治及鄧肇堅醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、明愛醫院、聖母醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院。8間診所都在周一至周五提供全日、周六提供半日服務，服務時間各異，例如瑪麗醫院周一至周五提供7小時服務，周六提供4小時服務；而聖母醫院就在周一至周五提供4小時服務，周六僅提供2小時服務。

醫管局轄下有8間職員診所。 (醫管局網頁截圖)

有醫管局員工表示，同事如感到身體不適，可以到職員診所求診，診所主要處理普通科個案，如有需要就會轉介至專科，醫生費、藥費都全免。他曾在診所做X光檢查，亦毋須付費。醫管局員工如需看病，需先透過電話或員工內部的手機程式預約看病時間，員工可在8間診所內任選一間，系統會顯示最早可供預約的時間。診所服務對象包括所有醫管局員工，即醫生、護士、社工、文職、支援職系員工等人都可預約診所服務，而截至2018年3月31日，醫管局僱員人數約76,000人。

8間職員診所 7間爆滿有預約額

不過，該名醫管局員工透露，曾因傷風、發燒等在其中一間醫院的職員診所求診4、5次，發現要預約到診所服務，一般需要輪候2天。他續指，上周五(25日)在系統內查閱時，更首次發現出現「此診所於3個工作天內暫沒有可供預約的時間」的字句，即上周五、上周六、本周一都沒有可預約的時間，「如果3天內沒有可預約時間，個系統直頭不會讓你預約。」他指，上周五查閱時，除了聯合醫院可預約到周一(28日)早上外，另外7間診所全告「爆滿」。

記者著他在周三(30日)晚上再次查閱時，瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、明愛醫院同樣顯示3天內沒有可預約時間字句，而聖母醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院最早可供預約的時間就是本周六(2日)早上，雖然律敦治及鄧肇堅醫院可預約翌日(31日)早上看症，但該員工直言，「一般這種情況，應該是臨時有人取消，好彩囉﹗」

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職員診所無得睇 與市民一同輪候急症室

醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲亦透露，由於輪候職員診所需時過長，大多需等2、3日才能看病，很多支援職系員工已不會在職員診所看病，寧願自掏荷包看私家醫生，甚或在放工後與市民一同輪候急症室，「大家都想快點醫好病，休息完就返工。」她稱，流感高峰期間，一個月也有幾個同事生病，病倒也無法在職員診所盡早治病，難免影響他們照顧病人的表現。她指，現時病房中每更約有4名支援職系員工，需照顧約60名病人，「不停加班加鐘，好難頂，如果有一個同事請病假，其他人就要再加鐘！」

而屯門醫院內科病房支援職系服務助理張小姐就表示，她的同事致電預約職員診所時，大多數都被告知已爆滿，「同事只可不斷打電話去，睇下有無可能『執死雞』，但好多人已放棄，去睇私家或排急症室。」

前天香港醫療人員總工會一行約40人到政府總部請願，控訴人手不足，一行人高呼「年年捱義氣」、「支援職系真谷氣」、「病人多到超晒額」等口號。 (資料圖片)

記者上周五（25日）向醫管局查詢8間職員診所在過往一周的求診人次及一般的輪候時間，醫管局其後回覆稱，在 2019年1月18至24號期間，於醫管局職員診所求診人次為3,387，一般情況下，求診者如能成功預約，依時應診便可接受治療。