【流感高峰】護士工會促設長期夜班制　引述梁栢賢允成立小組跟進

香港護士總工會聯同香港政府華員會護士分會，今日（31日）與醫院管理局行政總裁梁栢賢會面並遞交請願信，表達多項訴求，包括設長期夜班制以減低護士流失率、簡化招聘護士程序等。 香港護士總工會會長蘇肖娟引述梁栢賢在會面上承諾，將成立專責小組跟進夜班制度相關措施。

護士工會向醫管局管理層遞交請願信。（香港護士總工會提供圖片）

冬季流感高峰期持續，陸續有醫護人員壓力「爆煲」，紛紛舉辦集會表達不滿。香港護士總工會聯同香港政府華員會護士分會，今日早上向醫管局行政總裁梁栢賢、醫管局聯網服務總監高拔陞、醫管局人力資源主管彭飛舟及醫管局總護理行政經理潘恩榮等人，遞交請願信，表達六大訴求。

促簡化招聘護士程序 設長期夜班制及即時發放夜班津貼

兩個工會的訴求包括要求政府即時增撥資源以聘請全職及兼職護士，同時簡化招聘程序；即時發放夜班津貼予所有夜更上班的護士；增設臨床資深護師一職並提供培訓，以加強督導新入職護士；暫緩臨床審核；設立長期夜班制；規劃一個長遠及合理的護士與病人比例。