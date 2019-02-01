教育局建議學校用卡式錄音機惹批評　副局：正檢討清單

港府近年積極推動STEM（科學、科技、工程及數學）教育，但教育局現時的「新建校舍家具及設備一覽表」，對新建公營學校的標準設施仍包含手提卡式收音錄音連光碟機、及幻燈機等已被漸社會淘汰的器材。教育局副局長蔡若蓮今日（1日）出席教育事務委員會會議時透露，正檢討有關清單。

教育事務委員會今日舉行會議，教育局副局長蔡若蓮透露，正檢討「新建校舍家具及設備一覽表」清單。（立法會直播截圖）

教育事務委員會會議今日（1日）討論重置觀塘的瑪利諾中學一事時，立法會議員黃碧雲質疑「新建校舍家具及設備一覽表」標準已過時，而立法會議員兼委員會主席葉建源亦指出，收到不少辦學團體投訴，擬建校前收不到有關資料。

教育局副局長蔡若蓮指，樂於為學校及辦學團體提供資料，而學校可因應該校特色及需要，對校內約一成空間進行調節。她又說，一覽表是供學校購置物資時參考，重申只要老師提出有實際需要，只屬專業意見，「理由上不需要作出來」。對於清單項目過時的批評，她稱教育局正就清單進行檢討。

議員通過要求局方更新「標準校舍用途分配表」議案

而在席議員亦通過議案，促教育局適時更新，並盡快完成有關「標準校舍用途分配表」及「新建校舍家具及設備一覽表」的檢討，以將更新資料應上載於該局網頁供學校及公眾查閱，讓教學設施現代化和切合學校需要。

另外，教局首席助理秘書長（基礎建設及研究支援）陳吳婷婷，回應黃碧雲有關校內飲水用的提問時指，教育局明白市民對飲用水的關注，亦已提高警覺，新建學校會選用不鏽鋼飲用水水缸，而教育局會為學校提供一定數目的飲水機，惟有關水安全計劃屬學校自願參加。