【派錢4000蚊】周六、日也可交表！即睇地點及開放時間（附地圖）

政府派錢4000元的關愛共享計劃今日（2月1日）至4月30日接受申請，大批市民前往各交表地點遞交申請表格。

記者發現原來交表也有時間限制，不少地點午膳時間下午1時至2時暫停工作不收表，另外全港有12個地點周六也收表，另有5個地點連周日也收表，個別地點開放時間至晚上10時。

至於房屋署各屋邨辦事處，開放時間為周一至五早上8時45分至下午6時，午膳時間多為下午1時至2時。