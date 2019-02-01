【派錢4000蚊】周六、日也可交表！即睇地點及開放時間（附地圖）

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政府派錢4000元的關愛共享計劃今日（2月1日）至4月30日接受申請，大批市民前往各交表地點遞交申請表格。
記者發現原來交表也有時間限制，不少地點午膳時間下午1時至2時暫停工作不收表，另外全港有12個地點周六也收表，另有5個地點連周日也收表，個別地點開放時間至晚上10時。
至於房屋署各屋邨辦事處，開放時間為周一至五早上8時45分至下午6時，午膳時間多為下午1時至2時。
↓↓領取及遞交申請表格地圖（新增開放時間）↓↓
根據政府資料，全港有5個地點周日也開放讓市民交表：
1.旺角政府合署地下（九龍旺角聯運街30號）
開放時間：上午6:30 - 晚上7:00（星期一至日）
2.土瓜灣市政大廈暨政府合署地下（九龍城馬頭圍道165號）
開放時間：上午8:00 - 晚上8:00（星期一至六） （星期日及公眾假期開放時間：上午8:00 - 下午5:00 ，年初一、二、三休息）
3.葵興政府合署2樓（新界葵興興芳路166-174號）
開放時間：上午7:00 - 晚上10:00（星期一至日）
4.荃灣政府合署2樓（新界荃灣西樓角道38號）
開放時間：上午7:00 - 下午8:00（星期一至六） 上午7:00 - 下午5:00 （星期日）
5.西貢政府合署地下（新界西貢親民街34號）
開放時間：上午6:00 - 晚上10:00 （星期一至日）
↓↓星期六、日交表地點↓↓
另有7個地點星期六也開放讓市民交表，不過開放時間各有不同，例如沙田和大埔政府合署周六只在早上6時半至下中午1時收表；灣仔修頓中心周六則在早上7時至下中午1時半收表。至於房屋署屋邨辦事處一般在周一至周五，早上9時至下午6時辦公，並於下午1時至2時午膳暫停開放。
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