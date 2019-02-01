【派錢4000蚊】收表地點無時間　市民午飯交表　職員：快啲出返去

政府派4,000元的「關愛共享計劃」今日﹙1日﹚正式開始收表。有市民在午飯時間親身到社會福利署大埔分區福利辦事處交表，被職員斥午膳時間不可交表，惟6頁紙的申請須知上並沒有寫明開放時間，需另行下載開放時間表，但下載連結並不易找到。 有區議員指，屋邨辦事處的投遞箱亦有同樣問題，形容計劃「由開始至今都一片混亂」，導致有市民至今仍以為申請要住址證明、親身投遞要貼郵票。

↓↓政府派錢4000交表地圖，附開放時間↓↓

↓↓星期六、日開放的交表地點↓↓

有市民在網上群組「大埔 Tai Po」分享，今日親身到社會福利署大埔區福利辦事處交表，該辦事處沒有開燈但可推門而進，原來當時是辦事處午飯時間。

該名市民指，職員見到他和另外兩位交表市民後，好奇地問：「你哋係點樣入到嚟㗎？」當知道是門壞了沒有上鎖後，更態度甚差地對說：「食飯時間你哋入得嚟交㗎，快啲出返去！」

市民親身到大埔福利事辦處交表時被斥食飯時間不可交表，惟投遞箱地址表上沒有列出開放時間。﹙網上群組大埔Tai Po﹚

該市民指，自己事前已專門下載一共有6頁的申請須知，當中有列出申請文件投遞箱地址，但沒寫明開放時間，其後才發現開放時間表要另行下載。他反問，「阿叔阿婆係咪會識得睇哂你咁多資料先嚟交form？……點解要為難啲市民？」

記者發現，在「關愛共享計劃」網頁上，申請文件投遞點開放時間的下載連結並不易找到，在網頁上以附註形式顯示。

+ 16 + 15 + 14

油尖旺富柏區議員余德寶指，其辦事處所在的海富苑的屋邨辦事處也有類似情況，僅在星期一至五的上午約9時至下午6時開放，下午1時至2時的午飯時間不開放，星期六、日又不開放；而投遞箱設在屋邨辦事處內，午飯時間一些市民無法交表，就由他的議員辦事處代收。

他直指，「政府派4,000元的由開始至今都一片混亂」，導致至今仍有人認為要交住址證明，也有市民不清楚親身交表是否要用紫色信封，有人更將貼上郵票的表格投入投遞箱。