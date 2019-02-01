【豬年2019】煙花匯演料28萬人現場觀賞　尖沙咀當晚6時起封路

農曆新年將至，初二晚上（6日）將舉行煙花匯演。警方指出，預計煙花匯演將吸引28萬名市民在維港兩岸觀賞，屆時維港兩岸屆時會實施封路措施，並於晚上6時起封路及設人潮管制。 另外，今次是中環灣仔繞道開通後首個煙花匯演，基於封路影響，經繞道行駛的駕駛者亦會受影響。同時，於昨日（1月31日）重開的星光大道，當晚將實施人流管制，若已到飽和點，警方將限制人流進入。

今次是中環灣仔繞道開通後首個煙花匯演，基於封路影響，經繞道行駛的駕駛者亦會受影響。（王潔恩攝） 晚上6晚起實施封路 大年初二將舉行煙花匯演。警方指出，當晚6時起將實施首階段封路，屆時尖東及尖沙咀中心地段將會封閉，包括紅磡繞道、梳士巴利道、漆咸南道、彌敦道及廣東道。半小時後再分階段封閉中區、灣仔區部份道路。東區亦會於約晚上7時55分起封路，如糖水道及和富道支路等。 直至晚上8時，為疏導人潮散去，更會封閉油麻地一帶多段道路，如彌敦道、山林道等。至煙花匯演完結前十分鐘，波斯富街、駱克道等亦會實施封路。警方呼籲市民遵從警務人員指示，以及盡量乘搭公共交通工具。

煙花匯演中環灣仔繞道將不能直出灣仔

另外，今次是中環灣仔繞道開通後首個煙花匯演。警方指出，由於當日灣仔北一帶道路將會封閉，若東行經繞道入口進入管道，將不能直出灣仔，必須直行至北角出口。同樣地，西行管道的車輛，不能於龍景街左轉上灣仔北方向。另外，基於封路安排，西區往中環、金鐘一帶的車輛，則應使用地面道路，不應上橋。

被問及駕駛者能否適應封路安排，港島總區交通部執行及管制組警司李文耀指出，今次港島的封路範圍已非常複雜，他說：「就算無繞道，預期受影響道路亦會非常繁忙。」警方又指，預料受影響路段的交通將非常繁忙，呼籲駕駛者如無必要，切勿駕駛至相關範圍，以免影響行程。警方又指，將適時在該區一帶擺放標示，以提醒駕駛人士。

或限制人流進入星光大道

另外，經過3年多的翻新工程，星光大道於1月底重開，屆時市民可於星光大道欣賞煙花。不過，警方指出，當晚將實施人流管制，若已到飽和點，將限制人流進入。

維港將設限制區

海事處會亦會在當日下午2時開始，於維港設禁區。維港中部於晚上7時至9時起將設置限制區，只有事先申請的船隻才可駛入限制區，預料晚上9時15分會全面解封所有限制區。