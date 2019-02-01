【豬年2019】農曆新年過境旅客量上升　入境處app可查過關時間

農曆新年長假期將至，政府預料於下周一（4日）至下周日（10日），即年三十至年初六期間，過境客流將較平日繁忙，各部門將會於各口岸加強人手，以協調通關服務。政府亦呼籲計劃進出香港的內地旅客和香港居民盡量於非繁忙時段過關，以免令早上及晚上過於擠塞。市民可以用入境處app，查閱各陸路口岸預計過關時間。 此外，旅議會將於假期期間，加派人手巡查部分地區，並向旅客和導遊提供即時協助。而海關和警方會加強巡查接待內地訪港旅行團的店鋪，打擊強迫購物等不良營商手法。

當局預計於農曆新年期間，來往香港及內地的過境旅客量上升。（資料圖片）

為應付農曆新年期間，來往香港及內地的旅客人流，入境事務處、警務處、海關及相關部門將成立的跨部門聯合指揮中心，於假期期間監控各陸路管制站的情況，亦會與內地機構保持緊密聯繫，有需要時會採取應變措施。

而為免各邊境管制站於早上及晚上的繁忙時間過於擠塞，政府呼籲計劃進出香港的內地旅客和香港居民盡量於非繁忙時段過關。

為打擊不良營商手法，旅議會亦會要求香港旅行代理商在指定時間內，登記所接待的內地訪港旅行團的行程，並提交住宿證明；並會加派人手巡查登記店鋪較多的地區。而海關和警方會加強巡查接待內地訪港旅行團的店鋪。

旅遊事務署與旅議會，呼籲接待內地訪港旅行團的旅行代理商、店鋪和餐廳等，採取適當措施管理旅客和旅遊巴士。（資料圖片）

入境事務處會在2月5日至11日，即年初一至年初六期間，將各口岸每天的入境數字上載至其網頁（www.immd.gov.hk），有關資料亦會連結至旅發局網頁（www.discoverhongkong.com），供旅客參考。

此外，旅客可透過 「入境處流動應用程式」查閱各陸路邊境管制站的估計輪候過關狀況。該應用程式可於Apple App Store（支援iOS 9.0或以上版本）和Google Play（支援Android 5.0或以上版本）免費下載。