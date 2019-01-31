【豬年2019】環團倡大型活動引入保證金鼓勵減廢　無手尾將被沒收

豬年將至，不少年宵市場相繼開鑼，今年環運會與環保署把「綠色年宵」推廣至全港所有年宵市場，但「大嘥鬼」行為仍時有發生！有環團發現，市民對「三紙兩膠」的分類知識仍十分缺乏，以為使用過的紙巾能作廢紙回收、把竹籤及湯水等非廚餘物放入廚餘回收桶，認為當局應在短期內加大回收教育的宣傳力度， 又建議大型活動引入場地復原保證金，鼓勵主辦單位積極減廢。

港人愛行年宵湊熱鬧，環保署委聘承辦商收集及安排回收15個年宵市場的廚餘、園林廢物及發泡膠等。（資料圖片）

環保團體綠領行動過往曾協助舉辦多個綠色大型活動，回收過程中發現不少市民欲將竹籤、紙巾、飯盒等不可回收物，以及把湯水、醬汁、飲料等無回收價值的液體連同食物一起放入廚餘回收桶。至於「三紙兩膠」分類，有市民以為使用過的紙巾能當作廢紙回收，未清洗好的鋁罐及膠樽也可直接放進回收桶。

綠領行動認為，要減少垃圾棄置量需由年宵攤檔入手。以「大埔綠色年宵」為例，該會鼓勵檔販成為「綠色檔攤」，將貨品包裝，包括紙皮、膠袋、發泡膠箱放到場內回收點，及將年宵剩餘貨品帶走或放到「資源回收角」，該會再作處理及轉贈。有檔主主動要求供應商來貨減省獨立包裝、聯絡老人院舍接收所售賣的新年特色毛公仔、不主動向顧客提供膠袋等。

有大埔綠色年宵檔販成為「綠色檔攤」，願意將貨品包裝放到場內回收點，及將年宵剩餘貨品帶走或放到「資源回收角」。

參考台灣環境保護署早年制定的《大型活動環境友善管理指引》，指引適用於人數超過1,000人或以上的活動，建議包括活動主辦方需依規定繳付場地復原保證金，如活動過後未有清理場地將被沒收。綠領行動認為，大型活動引入場地復原保證金，再配合垃圾收費，將有極大經濟誘因令大型活動主辦單位積極減廢。

全港15個「綠色年宵」今年新增回收項目，包括廚餘、園林廢物及發泡膠等，由環保署委聘的承辦商收集及安排回收。年宵市場內亦設有資源共享區，收集商販捐出的剩餘商品和物資（如帆布、帳篷、枱椅、層架、沙包和賀年裝飾等），並於年宵完結後即場分發或轉贈予其他人士繼續使用。年宵攤檔所產生的竹枝及木卡板，亦會得到妥善回收或團體協助進行升級再造。