【入境處年結】新電子護照引入防偽特徵　個人資料頁增國旗圖案

入境處今年工作重點，是發展「新一代電子護照」，會具備更多防偽技術，如透明視窗，簽證頁有新一代浮凸防偽圖案全色螢光印刷等，在紫外光下該頁的維港景，會變成彩色，是最新的防偽特徵。其中在設計方面，在護照持有人的個人資料頁，圖樣由青馬大橋，轉為金紫荊廣場，並在區旗旁新增國旗，預計於今年第二季分階段推行。

入境處處長曾國衞介紹新電子護照引入的防偽特徵。（羅君豪攝）

在護照防偽特徵方面，在持證人個人資料頁，有4項主要新特徵，包括新背景設計，在兩欄資料中間的圖樣，由以前的青馬大橋轉為金紫荊廣場，並在區旗旁加國旗圖案；在「香港」字樣背後有浮凸的區徽圖案、透明窗內照片刻蝕、備註頁載有彩色微縮字人像、微縮印刷，及全色瑩光印刷個人資料頁。

其中在全色螢光印刷個人資料頁，改為維港夜景，上空有紫荊花圖樣，在紫外光照射下會發出彩光。至於多色調簽證頁，由四時花設計，即梅花、牡丹、荷花及菊花。至於個人資料頁被替代的青馬大橋，則會變成在頁邊扇形敞開的效果，從另一面看就會是「香港HK」字樣。

引入電子平台遞交申請

目前使用的護照已是由2005年開發，至今已用14年。處方將推出「新一代電子護照系統」，除了加入新防偽特徵外，在申領方面，都會引入新措施，包括擴大網上遞交特區護照申請方法，引入電子平台遞交申請，推出自助領取特區護照服務等，預計於今年第二季分階段推行。