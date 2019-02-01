六旬女保安稱離職通知期內遭不合理對待：日站八小時　事假當曠工

近日長者就業受全城熱議，工聯會今（1日）表示收到求助，指有近60歲的女保安在離職的通知期內受到不合理對待，包括被上級要求每日站立長達8小時，在申請事假休息時更被指曠工。 工聯會指強烈譴責僱主或上級因人事糾紛而欺壓員工的做法，將繼續跟進事件。

Bobo（右二）稱早前因不堪上級壓力而辭職，但因此遭受不合理對待。（工聯會提供）

在紅磡一私人屋苑擔任保安員近3年的Bobo，早前因不堪上級壓力而辭職。然而她指，上級在離職的通知期內，要求她在屋苑的住戶出入口長時間站立近八小時；Bobo指，因為崗位的勞動情況大不同，在被安排新崗位後體力難支，腳痛頻生。

她表示，曾向上級反映問題，但未獲理會；而當無奈請假時，卻被當作曠工。她稱在通知期後，原本應得七千多元的薪金卻因為「被曠工」，竟然只剩下不足200元。

香港護衛及物業管理從業員總會權益幹事陳霆峰認為，本港高齡就業的情況已非常普遍，而僱主有責任妥善對待員工；他強烈譴責僱主或上級因人事糾紛而欺壓員工的做法。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪稱，知道因辭職而受欺壓的員工絕非個別案例，促請勞工處介入及跟進個案。又要求有關的物業管理公司履行社會責任，派員與有關員工會面並作出道歉。