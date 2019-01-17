【收緊長者綜援】欲退．卻不能休　64歲保安員：政府在侮辱長者

面對政府強硬落實領取長者綜援歲數由60歲提高至65歲，市民既無奈又憤怒，有長者寧願堅持靠自己，在屋苑任職保安員，每月賺取微薄收入，但面對身體狀況每況愈下，縱然期望政府對長者有更多支援，但眼見政府對長者綜援的態度，無奈直言：「政府在侮辱長者。」

身穿桃紅色羽絨風褸的Yen（化名），今年64歲，雖然早屆領取長者綜援的門檻，但Ann坦言從來未有想過領取，「既然自己有氣有力，點解要去拎？」Yen任職保安行業已達10年，三年前開始於西九龍某屋苑任職保安員，每日工作約8個多小時，月入8千5百元，對於獨居的Yen來說，雖未至於入不敷支，但已捉襟見肘，「每個月屋租、水電煤、交通費加埋生活用品，基本開支已經唔少。」

保安工作令Yen不但視力退化，亦要承受精神壓力。（圖片非當事人，資料圖片）

最令Yen擔心的，是近年身體狀況已大不如前，尤其是幾乎每隔一小時便需要小便，不但為生活帶來困擾，醫療費用令Yen百上加斤，「現時每個月都要睇中醫。」由於工作關係，Yen需長期面對監控屏幕，令Yen雙眼近年亦開始出現毛病，「個監控屏幕好矇，連個人樣都睇唔清楚，向公司反應過但又唔肯換。」

獨居的Yen，十多年前獲編排入住公屋，有助減輕其經濟壓力。（資料圖片）

鑑於工作崗位需要，Yen需要長期留意陌生人出入，令她感到不少精神壓力。「雖然仲有氣有力，但自覺身體狀況都唔做得幾耐，出年夠65歲就打算唔做。」雖則口裡說退休，但仍要面對各種生活開支，對未來，Yen表示感到徬徨。「諗住夠65歲申請高額長者生活津貼，但只係靠份高額長者生活津貼（每月$3,485），交得租嚟又唔夠食，到時或者要做兼職幫補。」

對於提高領取長者綜援歲數，Yen批評不但不公平，而且不合理，「唔少打算拎長者綜援嘅長者，其實已經無工作能力，點叫佢哋出嚟做嘢？根本就係唔尊重，係一種侮辱！」

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