【流感高峰】15個月大男童中招　累計19宗　保良局嬰兒組亦爆流感

流感肆虐，臨近過新年再多一名兒童患嚴重流感而需要入院，涉事兒童為15個月大的男童，他並沒有注射今季流感疫苗。自踏入冬季流感高峰至今，本港兒童嚴重流感個案累積至19宗。此外，銅鑼灣留宿幼兒中心「保良局嬰兒組」亦爆發甲型流感個案，22人受影響。

衞生署衞生防護中心今日（1日）公布表示，該兒童過往健康良好的15個月大男童，他自1月30日起出現發燒和咳嗽等病徵，並於昨日（31日）出現抽搐。他昨日被帶往仁安醫院求醫，於同日被轉介至威爾斯親王醫院入院接受治療。



他的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發腦病變。病人現時情況穩定。初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的母親最近出現上呼吸道感染病徵，並已求醫，無須入院，情況穩定。病人其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

「保良局嬰兒組」爆流感 受影響個案介乎5個月至4歲

另外，爆發流感的銅鑼灣留宿幼兒中心是「保良局嬰兒組」，位於禮頓道莊啟程大廈3樓及4樓。個案涉及共13男9女，年齡介乎5個月至4歲。他們自1月11日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵。全部人已求醫，10人需入住東區醫院，當中5人經治療後已出院。所有病人情況一直穩定。三名幼童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應。



衞生防護中心人員已視察該中心，並提供有關預防呼吸道感染的建議。該中心正接受醫學監察。