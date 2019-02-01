【流感高峰】冬天溫度偏高　體質熱、氣虛者或較難適應

流感肆虐，公立醫院淪陷。香港註冊中醫學會分析指出，今年流感屬「冬溫」，即冬天溫度偏溫暖，體質較熱、氣虛的人士最易犯病；中藥預防常用板藍根、荊芥、薄荷等，惟每人體質不一，提醒市民不宜自行服用。另外，38間中藥診所會在農曆新年期間服務市民。

香港註冊中醫學會提醒大家切勿誤信偏方或自行購買中藥服用。（資料圖片）

在中醫角度，去年冬至至今的平均溫度達攝氏22.2度，故大部分流感病人屬「冬溫」，未到春天已經十分炎熱，體質較熱、氣虛的人士較難適應，故容易在春天發病。

香港註冊中醫學會表示，中醫師透過「望聞問切」去判斷病者的情況，根據不同體質調整用藥及配方，提醒大家切勿誤信偏方或自行購買中藥服用。

學會解釋，流感發病初期與人體內正氣強弱有關，建議大家平日可以煮食時加入適量的蔥頭、蒜、薑及醋等，透過飲食調養預防流感。

香港註冊中醫學會副會長林志秀教授指出，不少研究已證實中藥對治療流感有明顯療效，如《中國中藥雜誌》在2017年發表的臨床研究顯示，中成藥「蓮花清瘟膠囊」與抗病毒藥物「奧司他韋」（Oseltamivir)在緩解流感症狀；醫學雜誌《PLoS One》追蹤7,175名病人顯示「穿心蓮製劑」有效改善咳嗽及咽痛的情況。

惟學會顧問黃譚智媛醫生強調，由於中醫要根據不同人體質去用藥，並非如西醫般一個症狀用同一種藥，故並非人人適用。

香港註用中醫學會表示，鼓勵中醫診所在農曆新年假期間應診，暫時約有38間診所響應；市民可於學會網站查看名單，網址為www.hkrcmp.org。