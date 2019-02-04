【收緊長者綜緩】59歲受助人生活受影響　自言無顏面回家團年

農曆新年，應是一家人團圓的喜慶日子。然而，隨著政府於本月初正式調高長者綜援年齡門檻至65歲，現時59歲受助人樂哥大受影響，甚至影響到與家人聚首一堂的機會。 他說，去年收到社署信件通知，本應於今年中可以轉領長者綜援，還滿心歡喜打算與家人分享消息，惟隨著年齡門檻提高後，他不再受惠，不但心情大受打擊，甚至認為自己沒有顏面及愧對家人，「以往有食團年飯，但今年唔知......自己唔爭氣，我都想做到嘢照顧佢（家人），但我都做唔到！」樂哥寧願獨留板間房，面對冷冰冰的四面牆，亦不願回到舊居過年。

樂哥獨居在長沙灣不足40呎板間房（文雪萍攝） 政府於本月初正式調高長者綜援年齡門檻，由60歲提高至65歲，雖然政府為平息事件，早前曾提出多個「補鑊」方案，惟60至64歲綜援受助人在新措施下，仍將失去21項長者綜援特別津貼，包括眼鏡及牙科津貼等。 失火摧毁住所 無搬遷津貼慘遭流落街頭 59歲綜援受助人樂哥，獨居在長沙灣不足40呎板間房，狹小的空間僅放下一張碌架床及小飯桌，他笑著跟記者分享，這是他的「新家」。原來過往容身的合租劏房，慘遭無情火摧毁、頓失居所，奈何申領的是健全成人類別，沒有任何搬遷津貼，包括租金按金津貼，即使找到新落腳點亦無力應付。 即使社署可為健全成人受助人，提供實報實銷的租金津貼，惟面對連同按金近四千元的租金費用，對他而言如同天文數字，句月生活費僅得標準金額2,455元的樂哥，實在無力繳交租金慘遭露宿街頭，幸得期間得到社協幫助，替其覓得「遮頭」的地方。

樂哥自嘲外貌如同耄耋老翁（文雪萍攝） 自嘲外貌如同耄耋老翁 屢屢見工無一成功 解決了居住，還有生活。「做到嘢邊會想拎綜援」，樂哥過往曾於茶餐廳擔任侍應，惟現時膝部勞損及左眼失明，實在難以工作；遂於2015年起領申綜援，並透過自力更生支援計劃應徵過不同崗位，包括保安、雜工、跟車等低技術工作，而每次見工對方均以「請咗人」、「電話再通知」等方式敷衍，久無下文。 未滿60已一頭銀髮，他自嘲外貌如同耄耋老翁，「嗰時抱個囡去街，啲人問我係咪湊孫」，因此亦不難預料，僱主介意他「年齡大」，將其拒諸門外。 以樂哥的身體情況理應可申請殘疾類別、不受新措施影響，豈料他卻拋下一句話：「唔係多病即等於殘疾，拎殘疾類別係要醫生評定，要睇好多次醫生。」