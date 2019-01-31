【收緊長者綜援】周五起實行　前線社工晤社署　批港府言論惹火

港府拒撤長者綜援收緊令，並將於明(1日)如期推行，60至64歲健全綜援申請人，需參加自力更生支援計劃(IEAPS)。關注組今晚與社署會面個多小時，代表於會後稱，署方無就新工作指引未及制定、需暫緩服務轉介半個月作解畫，但強調計劃將依鼓勵性質推行 ；有與會者則代同工反映，港府官員個多月以來的惹火言論，害苦前線，協助受助人搵工時左右為難。

IEAPS關注組晚上於社署總部樓下集會，表達不滿。（余俊亮攝）

關注組今晚約有10多名成員參與會面，代表之一的社總理事陳虹秀引述社署指，60至64歲受助人可擁自主權，選擇就業與否；至於扣減200元安排，暫緩後去向則暫無定案，但署方提出未來可考慮增加社工人手，以處理個案。

批羅致光言論傷害年長人士 前線「食死貓」​

社總內務副會長黃旭熙則向署方反映前線苦況，他指新措拖安排「五時花、六時變」，另勞福局局長羅致光言論，亦不斷傷害年長人士，亦令IEAPS被貼上負面標籤，間接令前線「食死貓」，被抹煞過往努力，「同工會擔心幫受助人搵工時，會被人鬧，你係咪幫政府迫長者就業。」

IEAPS關注組10多名成員，今與社署代表會面，表達長者綜援門檻收緊憂慮。（余俊亮攝）

陳虹秀則補充，IEAPS非洪水猛獸，過往亦有不少受助者成功獲得就業機會，期望社署可提出更多鼓勵措施，包括交通津貼，及體恤個別受助人健康或精神狀況，由社工賦予酌情權。她表示，社署邀約關注組於4月再會晤，冀屆時署方可提出更多執行細節。

黃旭熙（中）表示，政府「五時花、六時變」，害苦前線。（余俊亮攝）

有份代表三會一方於政總與羅致光會面的社總會長倫智偉則指，對方於會上提出未來方向，旨在掩飾明天推行綜援的事實，他指政府企硬拒撤回收緊長者綜援政策，形容會面一無所穫。