【流感高峰】內科病床整體佔用率首低於100%　尚有5間醫院爆棚？

醫院管理局公布昨日（1日）公立醫院服務使用數據，全日有5,179人次到急症室求診，較前一天減少479人次，而整體內科病床佔用率為98%，是踏入今季流感高峰期以來首次佔用率低於100%，而兒科佔用率就為65%。

昨天整體內科病床佔用率為98%，是踏入今季流感高峰期以來首次佔用率低於100%，而兒科佔用率就為65%。 （資料圖片／盧翊銘攝）

昨天全日有5,179人次到急症室求診，較前一天的5,658人次減少479人次，昨天有929人次經急症室轉入內科病房，亦較前天的1,053人次下跌。

而整體內科病房午夜時佔用率平均為98%，醫管局自去年12月20日起每天公布公立醫院服務使用數據，今次是自當天起首次內科佔用率低於100%，亦是踏入今季流感高峰期以來首次。不過，仍然有5間內科病房佔用率高於100%，其中明愛醫院的內科佔用率達111%，是15間公立醫院中最高；排第二的是佔用率達110%的聯合醫院，第三就是佔用率為108%的伊利沙伯醫院。第四及五是屯門醫院、將軍澳醫院，分別是104%、101%。

而兒科病床佔用率平均為65%，當中伊利沙伯醫院以81%排第一，將軍澳醫院以78%緊隨其後。