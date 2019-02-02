【流感高峰】張建宗：鼓勵退休醫護回醫院　解燃眉之急

政務司司長張建宗在出席商業電台節目《政經星期六》時，提及現時面對流感高峰，醫護人員的工作壓力大，指當務之急是穩定醫護人員的工作量及情緒。至於會否輸入英聯邦醫生，他認為需時討論及會引起爭議，強調現階段應鼓勵退休醫護人士回到醫院，才能解決燃眉之急。

張建宗表示，呼籲市民如無必要不要到急症室，以免增加急症室負荷。（資料圖片）

張建宗在出席商業電台節目《政經星期六》時，提及日前特首林鄭月娥宣布再次撥款5億元，是給予醫管局更多資源，紓緩緊張的情況，長遠而言給予更多人手，當務之急是穩定醫護人員的工作量及情緒，亦會在即將到來的新年假期，提供跟多私家醫生的資訊，呼籲市民如無必要就不要去急症室，盡量減少急症室的負荷。

有意見認為應輸入英聯邦醫生來港，張建宗指此建議需一定時間討論及會引起爭議，強調現階段應為退休醫護人士，提供合理的條件，鼓勵他們回到醫院，才能解決燃眉之急。主持人追問是否擔心醫護界的反彈意見，張建宗指是「實事求是」，應先處理現時的流感高峰及醫護人員的壓力，其他事情需從長計議。又指不論是培訓醫護人員，或為醫療專科提供專業的訓練，都已作出適當的部署，但需要時間才能增加醫護人手。他又表示，去年已經容許有限度註冊醫生，由簽約1年增加至3年，亦在倫敦官式訪問時招募在當地醫科畢業生，令申請回流香港的醫生有所增加。