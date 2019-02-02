【豬年2019】天文台料年卅最高24度　半世紀最暖　初二霧中賞煙花

距離豬年尚有三日，新一年天氣如何？天文台預測，本港率先迎來自1969以來最暖年卅（4日），最高氣溫達攝氏24度。翌日農曆大年初一（5日）氣溫稍為回落至18至21度，但早上有微雨。年初二（6日）則早晚沿岸有霧，恐不利觀賞煙花。 有霧天氣將持續至年初五（9日），初七「人日」（11日）大致多雲。

天文台料年初二早晚沿岸有霧，或影響觀賞煙花。（資料圖片）

年卅最高氣溫達24度 半世紀最暖

天文台預測影響華南沿岸的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，該區天氣將較為溫暖潮濕。預料一股清勁的偏東氣流會在除夕夜抵達廣東沿岸，年卅(4日)正正是廿四節氣中第一個節氣「立春」，預料最高氣溫達24度，與2018年一樣，是繼1969年以來最暖的年卅。

大年初一短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨。該偏東氣流會在下周中期逐漸被一股潮濕的海洋氣流取代，年初二晚上有煙花滙演，惟早晚沿岸有霧。有霧天氣持續至年初五，初六轉為大致多雲，初時有一兩陣微雨，初七「人日」則大致多雲。

天文台預測今個農曆新年溫暖潮濕。（天文台網頁截圖）

農曆新年常有雲但少雨

天文台就指，雖然農曆新年正值香港的冬季，但2007年的年初一由於受一股溫暖的海洋氣流影響，當天錄得最高氣溫25.3度，是有記錄以來最暖的年初一。至於最冷的農曆新年，則是1950年2月17日，天文台錄得的最低氣溫只有5.8度。而1996年2月19日的6.9度是第二低，兩者當時均受一股強烈冬季季候風影響。

此外，本港農曆新年遇上萬里無雲並不經常出現，只有在1963年1月25日和最近的2016年2月8日，兩次香港皆受非常乾燥的冬季季候風影響，天文台觀測的日平均雲量均是0%。同時，香港的農曆新年下雨並不算很多，在過去的記錄，有約60年是沒有降雨，只有36年錄得0.1毫米或以上的雨量。天文台在1911年的農曆新年（1月30日）錄得最多雨，總雨量為15.8毫米。