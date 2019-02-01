【豬年2019】新春花車初一晚登場　卡通豬豬與港人共迎豬年

農歷新年將至，國泰航空新春國際匯演之夜將於初一（5日）舉行。今年主題是「開年、開運、開心」，屆時將有9輛花車亮相，部分花車均以豬為主題。同時，現場更有多個表演隊伍助興，包括十項健力士紀錄保持者「Face Team Acrobatic Korfball」，以及曾躋身「America’s Got Talent」準決賽的「Junior NewSystem」。 旅發局預料，今年星光大道重開或能吸引更多遊客，估計當晚約15萬人觀賞表演。

國泰航空新春國際匯演之夜將於初一（5日）舉行，今年主題是「開年、開運、開心」。（旅發局圖片）

今年的花車巡遊將會晚上8時至9時45分，巡遊隊伍會先經香港文化中心廣場出發，然後進入廣東道到達海防道及彌敦道，並以喜來登酒店為終點。

旅發局指出，由於文化中心藝術館工程完工，該處有較大空間，可容許較長的花車進入，故今年花車尺寸較長。參考過去數字，去年花車約8米長，但今年共長12米。

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十項健力士紀錄保持者將來港表演

同時，今年有13隊來自內地及國際的表演隊伍來港助興，包括十項健力士紀錄保持者「Face Team Acrobatic Korfball」，以及曾躋身「America’s Got Talent」準決賽的「Junior NewSystem」。另外，影片在社交平台突破 1 億次瀏覽量的美國「Hiplet Ballerinas」，亦會到場表演結合嘻哈及芭蕾的舞蹈。

至於本地表演隊伍亦多達12隊，將會為觀眾帶來中國舞蹈、舞龍舞獅表演等。

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旅發局：星光大道重開或能吸引更多遊客

旅發局預料，星光大道重開或能吸引更多遊客，估計當晚約15萬人觀賞表演，當中有一半屬於內地旅客。局方又又指，今次活動的開支為1,900萬元。