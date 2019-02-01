【豬年2019】三大年宵市場日均棄塑膠逾30萬件　團體促源頭減膠

農曆新年臨近，不少市民都會行年宵應節。環保團體綠色和平就年宵市場使用即棄塑膠進行調查，結果顯示，位於維園、花墟及元朗的年宵市場，日均丟棄即棄塑膠餐具共逾30萬件，派膠量比去年上升約百分之6，而大部份塑膠即使放入回收桶，認為當局應積極考慮規管即棄塑膠餐具，作源頭減膠。

三大年宵市場日均棄膠共逾30萬件 較去年上升6%

環保團體綠色和平於年宵開幕後首兩天，到維園、花墟及元朗年宵市場觀察，發現其日均丟棄即棄塑膠餐具共逾30萬件，派膠量比去年上升約6%，而部份即棄塑膠餐具沾滿油污，即使放入回收桶也不能回收。

綠色和平資深項目主任連佩怡表示，香港回收系統支援不足，塑膠垃圾的回收能力追不上使用量，以年宵的即棄塑膠餐具為例，市民使用過後沾滿油漬，本地回收商不會回收，只能丟往堆填區。

連佩怡：政府應積極考慮規管即棄塑膠餐具

她續指，今年環保署及環境運動委員會聯同多個綠色團體，首次於年宵市場推出可重用餐具租借服務，惟調查發現三大年宵市場平均有接近7成市民不知道有餐具租借計劃；而即使知道現場可以租借餐具，亦有超過一半市民表示不會租借。

她表示，政府應積極考慮規管即棄塑膠餐具，如要求大型活動主辦單位及商戶停止使用及派發即棄塑膠餐具，作源頭減膠。