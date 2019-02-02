【豬年2019】維園年宵大量桃花棄回收站　檔主嘆天氣不從人願

農曆新年將至，年宵開鑼後踏入首個周末，維園年宵今日(2日)人頭湧湧，不少市民到場購買年花，為家居增添新春氣息。有花農表示，今年新春比較暖，故桃花、水仙都較早盛開。 而在維園年宵回收站，更可見大量花農棄置的桃花，亦有市民選擇將這些桃花捧回家，既環保又可省錢。

今年新春比較暖，桃花、水仙都較早盛開。（林若勤攝）

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維園年宵回收站有大量桃花 市民：環保又省錢

全港最大的年宵市場維園年宵，場內不少蘭花、桃花、水仙已經盛開。而在維園年宵回收站，亦可見不少已經盛開，花農棄置回收的桃花，亦有市民在回收站撿桃花，希望「行個桃花運。」

今早和家人一同逛年宵的陳小姐，亦有捧一束桃花回家。陳小姐指，雖然桃花已經盛開，但仍可「擺幾日」，而且回收桃花比較環保，亦可省錢。

開記園老闆開叔指，今年氣溫較高，桃花較以往早盛開。（侯彩琳攝） 桃花檔主開叔：天不從人願 桃花較早盛開 今年第7年在維園年宵賣桃花的開記園檔主開叔表示，今年生意以熟客為主，但今年天氣「不從人願」，「氣溫好差，預佢冷，佢就熱」，導致桃花比往年早盛開，「99%都(早開)」。而若氣溫能「冷一個星期，就真係好靚。」開叔表示，今年桃花售價和往年一樣，臨近新年亦不會減價促銷，明碼實價做生意。 談及新年願望，開叔笑言，期望「大眾市民好，特朗普冇搞咁多嘢。」

矮葉水仙花檔主劉先生（右）指，今年熟客較多，不會以「減價戰」促銷。（侯彩琳攝） 水仙花檔主：不做「減價戰」 盼大眾身體健康 矮葉水仙花檔主劉先生表示，今年氣溫較高，故水仙花較往年早開了2至3日，但開了花的水仙仍可放13至15日，故對銷情並不擔心，而今年亦又很多熟客。劉先生指，今年水仙價格和往年相同，亦不會用「減價戰」促銷。談及新年願望，劉先生希望來年「身體健康，大家搵(錢)多啲。」

日本千葉園檔主楊女士表示，今年蘭花亦較早盛開。（侯彩琳攝） 蘭花銷量與往年相若 日本千葉園檔主楊女士表示，今年蘭花銷量同往年相若，亦有好多熟客會來買花，故今日亦沒有特別減價促銷。楊女士指，而今年氣溫較高，蘭花盛開得較早，但蘭花盛開時間較長，故不擔心會凋謝而影響銷情。

謝先生和太太指今年年花價格沒有太大變化。（侯彩琳攝）

市民買年花應節 盼新年出入平安

不少市民亦趁周末購買年花，謝先生和太太今日到維園打算購買劍蘭應節。他指，今年蘭花售價差不多，亦不擔心天氣較暖影響花期，「唔緊要，都係應節。」謝先生亦指，期望新年「身體健康，出入平安。」

來港居住逾十年王小姐今日一家人來維園買花，更求好意頭買了「轉運竹」。王小姐指，香港的年宵市場十分熱鬧，故新年亦常來年宵買花。