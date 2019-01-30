【豬年2019】年宵競爭大　維園Eason唱金曲　皇仁男團show肌吸客

新年年宵市場今日（30日）開幕，其中維園更滿園盡是「豬」和「豚」，不少年輕人初嚐「做老闆」滋味，但園內競爭大，要吸客就必須有奇招。 有檔主稱會預先複印政府「派錢4000蚊」表格，送給購買文件夾產品的顧客；有大學生「老闆」則派出駐場歌手，「維園Eason」及「理工衞蘭」為入場人士送上廣東歌，笑指「主要為賣唱」；皇仁書院舊生組成「光豬13壯士」，穿上特別的「大隻佬」服飾，吸引不少女粉絲拍照，期間他們顯得尷尬，場面惹笑。

「維園Eason」Marcus（前左二）希望能夠以歌會友方式吸客，惟效果要拭目以待。（林若勤攝）

理大學生：賣唱吸引顧客

於維園年宵市場內，不時聽到有人高歌，歌手落力歌唱。理工大學一班學生經營的「年宵團」攤檔，於檔內出售「豬仔壽司」、串燒丸子攬枕等產品，坦言產品不算太特別，但音樂的「聲勢」反令人有所印象。其中一負責人、被稱為「維園Eason（陳奕迅）」的Marcus，即席為記者表演名曲《我的快樂時代》，歌聲不算太差，但卻帶有以前旺角西洋菜南街行人專用區的韻味。他笑説，希望可以用歌聲吸引更多人前來，「係呀我哋主要係賣唱，賺錢之餘，都希望做得開心。」

另有駐場歌手「理工衞蘭」為市民獻唱金曲。（梁煥敏攝） Marcus提到，演唱《我的快樂時代》是因為近年香港人有太多「唔開心」，大多為政府的政策出現問題所致，唱出的歌曲是希望引起港人共鳴，又強調自己熱愛廣東歌，「絕對唔係製造噪音，希望悅耳優美嘅歌聲吸引佢哋過嚟！」他又呼籲路經的市民點唱，優先會唱出廣東話歌，另外，同場亦有他們的神秘歌手「理工衞蘭」獻歌，望能帶給大家歡樂。

winwin window攤檔負責人陳先生（右一）説，「派錢form咁珍貴，我哋當然諗到要好好保存佢啦。」（林若勤攝）

賣文件夾附送「派錢4000蚊」表格

另有一班年輕人組成的winwin window攤位，出售由Windows電腦程式為主題，當中包括「賭徒組合」、毛氈及文件夾產品。當中最引人注目的，是他們標榜文件夾可好好保存政府開始派發的「派錢4000蚊」表格，並會印出限量的表格派發給購買相關產品的顧客，打握不少客人的心理。

負責人陳先生笑言，並非要「搶走」區議員的工作，表格只會限量派發，「我哋主要係主打集體回憶，派錢表格咁珍貴，我哋當然諗到要好好保存佢啦。」因此以作為噱頭，希望可以吸引不同年紀的顧客。

檔主Oscar(左一)想出新噱頭，顧客先影相，打卡後買產品可得更多優惠。(林若勤攝)

皇仁男團「賣肉」吸引女粉絲

場內最為吸引的，必定數到皇仁書院舊生組成的「光豬13壯士」男團，各位檔主輪流穿上「大隻佬」上衣，顯示「一身肌肉」，其中一名檔主Vigers稱原定想顯示真．肌肉，但怕會有市民投訴而放棄，他強調顧客只要購買他們的豬仔攬枕等產品，必定會獲「派福利」，「買得愈多，愈多優惠，福利都會愈多！」

現場所見，他們的確吸引了不少老中青女士爭着一同拍照，各人均笑着離開。惟檔主Oscar坦言，只是吸引到顧客購買產品，但只是影相的更多，旺丁未旺財，但他們不太介意。

Oscar又即時想出新噱頭，他説，「我哋會推出先影相、打卡後買產品，會有更多優惠。」他亦留意到天文台所指，今個星期五、六可能有雨，擔心影響銷情，因為會提早推出不同促銷方法。

教育局長入維園打氣 被學生成功推銷買暖手套

教育局局長楊潤雄今日趁有空檔，到維園年宵市場與經營年宵檔的學生「打氣」。作為皇仁書院校友，他特別到一班師弟經營的檔位「豚皇檔」一看，並助他們宣傳攤檔。他又到地利亞修女紀念學校（協和）學生的檔位，買了一個醒獅公仔。

楊局長又到張祝珊英文中學學生的檔位，了解他們怎設計自家產品，並擬購買一個叫個68元的豬型暖手套，怎料反被學生推銷以130元買兩個，逗得他大讚他們識做生意，最後他以意頭價128購得，講價成功。