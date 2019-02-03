羅致光撰網誌談「以訛傳訛」　指澄清易被視為死撐及愈描愈黑

自收緊長者綜援申請資格，引起社會熱議，其中勞工及福利局局長羅致光更備受批評。羅致光今日發表最新一篇網誌，鮮有不談政策，只以「論新年之以訛傳訛」為題，指澄清易會被視為死撑，相關的澄清，不但鮮有流傳，更會被愈描愈黑。 他又指，新年將至，倒不如換個話題，不談政治，不談政策，輕鬆一點，只談與新年有關的「以訛傳訛」。

指不少人不會深究真偽 澄清的事實乏人關注

羅致光指，在現實生活，以訛傳訛基本是常態，現今社交媒體更是其促進者；大家差不多每天在社交媒體都會收到不少以訛傳訛的訊息，「大多令我們有情緒反應，不是爆笑，便是驚嚇，亦可能有憤怒」，亦因如此，人們才有興趣閱讀及廣泛流傳。

然而，大家一般不會深究其真偽，便立時轉貼，就算後來有澄清的報導，當「說穿」了大家便失去興趣，所以澄清的報道罕有人關注，更不會流傳。

寫唾手可得被指寫白字

他以自己於1997年的經歷為例，指當年民主黨出版了一系列「落車」議員的卡通畫像卡，他在卡上寫的其中一個成語為「唾手可得」，「有傳媒就在頭版笑我寫白字，說應是『垂手可得』，後來有文化界人士幫我平反，有關傳媒於是在內頁隱約地致歉。」

羅致光後，後來「被笑」的部分便廣泛流傳，「致歉」部分便鮮有人知；而近年，他仍間中閱讀到「垂手可得」的說法。

不談政治 不談政策

他強調，今日不是想澄清甚麼，「因為澄清易會被視為死撑，相關的澄清不但鮮有流傳，更會被愈描愈黑」，因此不談政治，不談政策，只談與新年有關的「以訛傳訛」。

他最後以「新年流流，還是八八卦卦，大家會開心些。祝賀大家，豬年諸事順利，身體健康，老少平安，家庭幸福。」作結。