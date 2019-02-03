【豬年2019】市民不知年宵已設乾淨回收器　歸咎大會宣傳差

豬年即將來臨，意味一年一度的年宵快要步入尾聲，垃圾堆積如山的場景會否再現？環保署今年於全港15個年宵舉辦「綠色年宵」，除了免費借用餐具、增設回收花卉、發泡膠、玻璃樽及廚餘等，還新設「乾淨回收器」，供市民沖洗器皿回收，未知成效如何？ 有義工指，市民乾淨回收意識仍然不足，一不留神充滿污迹食物器皿及未清洗的飲料膠樽，便會污染已乾淨處理的器皿，需依靠義工口頭上不斷提醒。有市民則指，大會對乾淨回收器宣傳不足，且不便利市民使用。

世亨表示，有市民丟廚餘同時，把發泡膠碗、竹籤一同丟入回收桶，只能派義工人手或用夾子把垃圾挑出來，否則影響廚餘機運作。（歐嘉樂攝）

政府早前指，今年在各大年宵市場合共新增20部乾淨回收器，市民可先沖洗膠樽、鋁罐、玻璃樽等容器，再乾淨回收，預料每日可供過百人使用。

環保團體「自然脈絡」今年負責回收工作，以廚餘回收為主。是次綠色年宵負責人世亨表示，市民對廚餘回收並不抗拒，甚至有食檔商戶主動提供蔗渣回收，但最理想是增加回收宣傳，否則不少市民只會把剩食直接丟棄，也有市民丟廚餘同時，把發泡膠碗、竹籤一同丟入回收桶，只能派義工人手或用夾子把垃圾挑出來，否則影響廚餘機運作。



有義工現場指導市民乾淨回收。（歐嘉樂攝）

9個設有熟食攤檔的年宵市場提供餐具借用服務。（歐嘉樂攝）

至於乾淨回收器，自然脈絡昨日將其搬至回收站旁，攔截胡亂丟棄回收物的市民，鼓勵乾淨回收。有義工指，平均每日處理的膠樽可放滿1.5至2個660公升的回收箱，每日需更換6至7桶水，認為若現階段可做好乾淨回收，為何要把清潔工作全數交予回收商？但仍有不少市民在義工暫時離開時，直接把骯髒食物器皿丟入乾淨回收盤內。另一邊廂，有人在洗滌區內長開水喉沖洗急凍肉，疑似進行解凍。

市民李小姐認為，乾淨回收器方便又環保，但應在場內多增設數部。而市民莊太指完全不知道有乾淨回收器存在，認為大會宣傳不足，且不方便市民使用，若太匆忙會因怕麻煩而放棄試用。



有人在洗滌區內長開水喉沖洗急凍肉，疑似在「解凍」。（歐嘉樂攝）

有市民直接把骯髒食物器皿丟入乾淨回收盤內。（歐嘉樂攝）

9個設有熟食攤檔的年宵市場提供餐具借用服務，環保餐具放在熟食攤檔附近，市民用後毋須清洗，再交回指定地點即可。負責維園餐具借用服務是weuse，只需放下20元按金，市民可租用一個盤及叉或匙。



創辦人利穎珊表示，用家主要是年輕人，每日500套餐具幾乎可全部借出，但由於只能在下午3時起提供服務，未能照顧上午至中午市民租餐具需求，又希望主辦方可增加有關宣傳及安排「當眼位」讓其擺檔。