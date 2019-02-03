【豬年2019】陳茂波年初三賽馬頒「賀年盃」　馬會送800件24K金馬

沙田馬場於大年初三（7日）將舉行《農曆新年賽馬日》，馬會當日將動用三T儲備，估計10元一注獨中三T正獎，彩金可高達1,800萬元。另外，財政司司長陳茂波當日亦將主持開幕儀式，並且會擔任「賀年盃」頒獎嘉賓。 此外，當日每位入場人士將可獲得「招財筆」一支及即揭抽獎卡一張，有機會贏取24K金馬擺設，獎品合共800份。

馬會於初三賽馬日將動用三T儲備，估計10元一注獨中三T正獎的彩金可高達1,800萬元。（資料圖片）

香港賽馬會表示將於新春期間發放合共1.2億元巨賞。大年初三（7日）在沙田馬場舉行的《農曆新年賽馬日》，將由陳茂波主持開幕儀式，並頒發「賀年盃」；當日每位入場人士均可獲贈「招財筆」一支，更有機會贏取24K金馬擺設一份，獎品合共800份，總值逾29萬元，禮品將派送至第六場開跑前，送完即止。

馬會又表示當日亦將動用三T儲備，估計10元一注獨中三T正獎的彩金，可高達1,800萬元。另外，當天四重彩及四連環合併彩池亦將動用多寶儲備，於第7場及第11場各注入100萬元多寶。而六合彩新春金多寶攪珠亦將於年初五（9日）舉行，頭獎基金估計可高達1億元。

當日市民入座公眾席的入場費為10元。（資料圖片）

當日市民入座公眾席的入場費為10元，訪港旅客憑有效護照或旅遊証件則可免費進入公眾席。當日馬會亦設有免費專車，市民可於上午10時15分至下午2時45分，於黃大仙港鐵站（正德街D2出口）等候專車。