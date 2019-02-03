【豬年2019】次熱年廿九　維園年宵「發熱背心」銷情慘：僅售3件

狗年步入尾聲，年廿九最高市區氣溫飆升至超過攝氏25.3度，成為天文台自1884年有紀錄以來史上最二熱的年廿九，但仍無阻市民逛年宵興致。不少人換上短袖衫、吃雪糕辦年貨。 然而，有人歡喜有人愁，有售賣可發熱至攝氏45度「智能背心」的商戶嘆言，「一天只賣出3件」，和暖天氣下大大影響生意。

店員何先生指，智能發熱背心銷情差，最多一天只賣出3件。（歐嘉樂攝）

和暖天氣加上人頭湧湧，令維園年宵氣溫急升，不少市民熱得汗流浹背，需要買消暑飲品及食物降溫。

有商戶在維園年宵出售智能發熱背心，可自行控制背心發出的溫度，最高可達45度，售價為199元，但「天氣不似預期」，令檔口變得無人問津。店員何先生表示，過去均有在年宵擺檔，但在天氣和暖情況下，生意不似預期，人流較差，最多一天只賣出3件，但指難以評估明日「離場」前能夠清貨，不排除仍有人買來到外地過冬。



黃先生第一次在維園年宵賣榴槤，坦言生意不俗。（歐嘉樂攝）

馬來西亞「貓山王」銷情佳

第一年在年宵擺檔售賣迷你版榴槤馬來西亞「貓山王」的黃先生表示，擺檔是為了「沾一下喜氣，有沒有生意不重要」，客戶主要是40歲或以上市民，至今已賣出150箱（一箱6個）貓山王，部分果肉放在雪糕上一併出售，50元一杯，在炎熱天氣下銷情不俗，但嘆言「人越多，生意越差」，皆因場內太擁擠，市民未必會停下來購買榴槤。

