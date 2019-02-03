【豬年2019】天文台預計年三十氣溫最高達25度　為歷年第二高

農曆新年將至，明天（4日）就是年三十，亦是「立春」。根據天文台最新預測，明天市區最高氣溫達攝氏25度，較今早（3日）預測的再高1度，成為至今第二熱的年三十。

天氣和暖，中大河津櫻開花。（Kamny Tang提供）

天文台預測，一股清勁的偏東氣流會在年卅晚抵達廣東沿岸，而一股潮濕的海洋氣流會在本周中後期持續影響華南沿岸，預料東北季侯風的補充會在下周初影響華南。今早天文台預測，明天的最高氣溫為24度；不過在下午4時30分，天文台將最高氣溫調高至25度。

原本天文台預料，明早有霧；現已更改為「早上沿岸有霧」。根據現時紀錄，氣溫最高的年三十晚為1953年的27.8度；第二高溫的為1897年的24.8度。

未來9天的天氣預測（天文台截圖）

1963年及2016年曾出現0%雲量

本港罕見遇上萬里無雲的農曆新年，只有在1963年1月25日和最近的2016年2月8日，兩次皆受非常乾燥的冬季季候風影響，天文台觀測的日平均雲量均是0%。同時，香港的農曆新年亦甚少下雨，在過去的記錄，有約60年是沒有降雨，只有36年錄得0.1毫米或以上的雨量。天文台在1911年的農曆新年（1月30日）錄得最多雨，總雨量為15.8毫米。