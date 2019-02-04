【豬年2019】花車率先曝光　菲律賓男舞者穿高踭鞋「艷壓全場」

新春花車巡遊將於大年初一晚於尖沙咀舉行，今年的主題為「開年、開運、開心」。旅遊發展局早前（26日）宣布，當晚觀眾席門票經已全部售罄。今年「2019國泰航空新春國際匯演夜」共有9輛花車及25支表演隊演出，其中11隊隊伍更是首次參與新春花車巡遊，今日（4日）部分隊伍綵排率先曝光，相信市民明晚將大開眼界。 來自菲律賓的「Junior New System」對首次參與新春花車匯演感到高興和榮幸，隊長Christian Santos更指眾多表演隊伍中，只有他們以6吋高的高跟鞋作表演，希望能成功吸引觀眾。

首次參與新春花車匯演的「Junior New System」，將穿上6吋高的高跟鞋表演勁歌熱舞。（林若勤攝）

說起「America’s Got Talent」，相信大家必不會感陌生，在節目中曾躋身準決賽的菲律賓男子組合「Junior New System」將首次參與明晚（5日）舉行的新春花車巡遊。全隊穿上其標誌性的鮮紅色6吋高跟鞋表演一連串的高難度動作，邊跳勁舞、邊打空翻，令人目不轉睛。

隊長Christian Santos表示今次是他第三次到訪香港，惟他從未感到厭倦。今次更於新春期間，並首度參與國際性的巡遊表演，他坦白感到十分榮幸；他又透露已為明晚的表演做好準備，更會穿上6吋高跟鞋跳嘻哈舞和街舞等。

完成明晚的巡遊後，Christian Santos透露隊伍會留港數天，感受香港文化，又會到香港不同地方再作表演。

來自美國的亞特蘭大獵鷹啦啦隊，明晚表演更特別預備「紅色戰衣」，與市民同賀新春。（林若勤攝）

由 36 名女性組成，來自美國的亞特蘭大獵鷹啦啦隊，對首次參與新春花車巡遊表演感到十分興奮，隊員Eiesha Horsley更透露正值農曆新年，全隊將以強勁的音樂，更特別預備「紅色戰衣」，與市民同賀新春。

Eiesha Horsley（左）透露明晚的表演，將包含10個固定的表現項目以及長20分鐘的表演節目。（林若勤攝） 啦啦隊將會在明晚的巡遊，展現各項柔軟度高的啦啦隊動作。其中隊員Sydney Holmberg更指，為預備今次的表演，36名隊員從去年6月起開始排練；Eiesha Horsley透露表演包含10個固定的表現項目以及長20分鐘的表演節目。 Eiesha Horsley今次是她首次到訪香港，認為香港人很熱情。她續指知道農曆新年是中國人重要的喜慶節日，能夠參與其中，實在感到十分高興。惟美國正值「超級碗盃」，全隊需要在巡遊後趕回美國參與活動，她期望下年能再參與新春巡遊，並留港旅遊。

有隊員希望以自身的活力去感染自己和在場的所有觀眾。（林若勤攝）

另外，於Youtube上的突破1億次瀏覽量的「Hiplet Ballerinas」，於巡遊上將獻上糅合嘻哈和芭蕾，這種引領潮流的現代舞蹈HipletTM，更會帶來他們的代表作品「Jammin」。

超過20名舞蹈員穿上紫紅色的芭蕾舞服進場，配以中國風的音樂，跳出一系列高難度的芭蕾舞和嘻哈舞，為新年添上活力的色彩。其中隊員Lourdes Taylor表示今次是所有隊員首次到訪香港，明晚能參與一年一度的新春表演感到十分興奮及榮幸。

另一隊員Lela Matthews更指，希望以自身的活力去感染自己和在場的所有觀眾。

今年「2019國泰航空新春國際匯演夜」共有9輛花車參與巡遊，部分以豬年為主題。（林若勤攝）

明晚的新春花車巡遊將有多隊頂級表演隊伍演出，其中包括曾躋身「America’s Got Talent」準決賽、來自菲律賓的高跟熱舞男子組合「Junior New System」；10項健力士世界紀錄保持者、表演花式入樽的匈牙利團隊「Face Team Acrobatic Korfball」，以及奧地利雜技團「The Freaks Acrobatic Show」。各支表演隊伍將施展渾身解數，演出連串高難度表演之餘，更務求能成功在眾多表演隊伍中脫穎而出，贏得觀眾深刻印象。

是次匯演將於大年初一晚上8時開始至9時45分結束，首輛花車將於8時15分由香港文化中心出發，沿廣東道前行往海防道，然後右轉至彌敦道，最後以喜來登酒店為終點。新春巡遊結束後，多部花車年初二（6日）起在大埔林村展出，部分表演隊伍亦會於年初二、年初三（6日、7日）在大埔林村和黃大仙中心表演。

今年的新春花車巡遊表演共有9輛花車、13支來自內地及國際團隊，以及12支本地隊伍，合共34個表演單位參與演出。（旅發局圖片）