【流感高峰】6歲女童無接種疫苗　染甲流併發嚴重肺炎情況嚴重

衞生防護中心今（3日）表示，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的6歲女童，她自本月24日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵。其鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。現時情況嚴重。

衞生防護中心指，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。（資料圖片）

女童讀小一 家人無病徵​

衞生防護中心指，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，個案涉及一名就讀小學一年級的6歲女童。她過往健康良好，自本月24日起出現發燒、咳嗽和流鼻水等病徵，昨日（2日）入住養和醫院接受治療，同日被轉送瑪麗醫院兒科深切治療部接受進一步治療。

鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。現時情況嚴重。初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。病人的家居接觸者共有3人，包括父母及胞姊，至今沒有出現病徵。

料本地季節性流感活躍程度繼續維持高水平

中心發言人指，雖然衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比在過去一周輕微下跌，但預期本地季節性流感活躍程度可能在未來一段時間繼續維持在高水平，提醒各界須繼續提高警覺預防流感。

鑑於幼童在今季流感較受影響，中心呼籲家長，如仍未安排其子女接種今季流感疫苗，應盡快接種以加強個人保護。