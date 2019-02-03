【流感高峰】胡定旭：政府撥5億及時　不認同行政工分薄診症時間

醫護人手不足，引發的問題於冬季流感高峰期間尤其明顯。醫護界連日指出，醫院管理局增加的的前線人手低於管理層人手，變相令前線工作量增加。醫管局前主席胡定旭今日（3日）接受訪問時指，不認同行政工作分薄醫生的診症時間；醫管局工作分明，已轉職行政的人員不會再做臨床工作，又認為不應該要一個多年無看症的醫生重返病房。 他又形容，政府臨時撥款五億元應對流感是「好好，好timely（及時）」，但承認政府應在兩個流感季節來臨前應提早規劃。

胡定旭受訪時不認同行政工作分薄醫生診症時間。（無綫電視截圖）

於2004至2013年任職醫院管理局主席的胡定旭，接受無綫電視節目《講清講楚》時大談醫療政策，社會有意見認為，公立醫院醫生的行政工作太多，分薄醫生診症時間，胡定旭不認同此說法，又表示醫管局的工作分明，轉職行政的人不會再做臨床工作，坦言若有一個轉職行政10年的醫生看症，「我都唔敢畀佢睇」。

他指已盡量將文書工作的程序簡化，但強調文書如電子病歷等，長遠對社會是好事，希望當局可善用新科技減輕醫護工作量。

胡定旭：醫管局是大機構 行政是需要處理

他又指出，部門主管都要「落場」，但主管本身兼顧編更及教學等工作，流感高峰期間更需要富經驗的主管分配工作。他重申醫管局是大機構，行政是需要處理的。

政府今年臨時撥款5億元予醫管局應對冬季流感，胡定旭認為撥款及時，但認同當局應提早策劃應急機制，例如與私家醫生協定於高峰期間到醫院看症、或者將其他專科的醫護調至較忙的病房，如內科、兒科、急症等，以便一到達流感高峰，全部人手可得以善用。

建議放寬海外醫生限制 在港執業數年後容許其轉職私營市場

引入海外醫生來港一直被視為短期紓援醫護人手不足的措施，胡定旭同意可考慮放寬引入海外醫生的限制，又指自己曾提出應引入擁有海外專科資格的醫生，在任醫管局主期間亦與內地國家衛生部提及此建議，對方認為無問題。他明白，外界擔憂放寬海外醫生限制會變相引進大量內地醫生，但他強調現時內地仍然未有專科制度，大眾毋須過慮。

胡定旭認為，不論公營或私營市場，應先「做大個餅」，本港可考慮限制海外醫生來港後，必須先在公立醫院服務三至五年，才讓其自由選擇於公或私營市場服務，起碼可確保最初幾年的醫生需求，長遠則要改善醫院工作環境，以保醫生的士氣。