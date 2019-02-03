【流感高峰】胡定旭重提啟德醫院：若起咗先　𠵱家就有2000張病床

醫院管理局前主席胡定旭今日（3日）受訪時，重提當年就啟德急症醫院及兒童醫院興建次序先後，與政府大動肝火，最終政府拍板先建兒童醫院。 胡定旭回顧自己當年取態，指若建議成真，今日已多了2000張病床可用，但他承認有了醫院的「硬件」，仍需解決「軟件」即人手問題；又指當年應更大力推動，「那一刻知道要做的事」。

胡定旭重提當年支持先建啟德急症醫院，惟不獲政府接納。（資料圖片／梁鵬威攝）

現時公立醫院的病床及人手均有短缺的情況，醫院管理局前主席胡定旭在無綫電視節目《講清講楚》受訪時指，醫院病床的數字比起非典型肺炎時少，他認為與回歸後數年沒有規劃興建新醫院有關。他重提政府當年建議在啟德發展區興建醫院，其中包括一間急症全科醫院及兒童醫院，他與政府在建院先後次序上有爭議，最終政府決定先建兒童醫院。

當時應更大力推動「那一刻知道要做的事」

胡定旭指自己當時覺得要先建啟德急症醫院，又指建議若獲得通過，現時已增加了約2000張病床。他又提及，廣華醫院及瑪麗醫院重建計劃均被反對，最終需推遲開展工程，承認當時應更大力推動一些「那一刻知道要做的事」。

不過他承認增加硬件與軟件、即醫護人手是兩回事，認同現時病房環境不好，醫護士氣低落，需要改善工作環境才有助挽留人手。

位於啟德的香港兒童醫院於2018年底投入服務。（資料圖片）

胡定旭任醫管局主席時提及伊院迫爆 應先建啟德急症醫院

翻查當年的報道，時任食物及衞生局局長周一嶽於2012年決定在啟德發展區先興建兒童醫院並申請撥款，胡定旭則認為當時的伊利沙伯醫院已經飽和，病床間的距離太窄，像沙甸魚一樣，當局應加快建啟德醫院，並將伊利沙伯醫院搬遷至啟德，之後改建伊利沙伯成日間治療中心。

最終香港兒童醫院於2018年底開啟分階段啟用，而啟德醫院則預計在2024年落成，將提供約2,400張病床。