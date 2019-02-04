北區醫院擬建新大樓　增1500張病床　料今季諮詢立法會

有20年歷史的北區醫院擬擴建，計劃興建一座新醫院大樓，以及翻新原有的設施，新大樓可提供1,500張住院及日間病床，亦設專科服務及專職治療等。連同原本提供的600張病床，擴建後北區醫院可以提供約2,100張病床。病床數目與現時伊利沙伯醫院的逾2000張相若。 醫院管理局計劃於今年第一季就擴建計劃諮詢立法會衞生事務委員會。

北區醫院現設600張病床，亦設有24小時急症服務。（資料圖片）

北區醫院於1998年落成，現時提供約600張病床，亦設24小時急症、日間醫療護理及社區外展服務。

醫院管理局最新向北區區議會提交的文件顯示，北區醫院的擴建計劃包括興建一座新大樓、翻新及改建現有大樓，料新大樓可提供額外約1,500張住院及日間病床，較十年建院計劃原本公布增加的600張病床多了約900張床，另外亦會提供專科服務、日間服務中心及專職醫療服務等，新大樓會與現存的醫院大樓相連。

北區老年人口10年內料增9萬人

醫管局指出，隨着緊急及複雜個案數目持續增加，急症室設計及運作空間不足以應付服務要求，而內窺鏡中心、心血管治療中心及腎臟透析中心的使用量亦已飽和。

另外，人口增長亦是醫院面對的問題。按政府統計處的人口推算，北區人口會由2017年的31萬人增至2026年的逾40萬人，增幅達28.1%，當中長者人口亦會由5萬人增至8萬5千人，增幅高達66.8%。醫管局希望擴建後可加強急症、復康及療養服務，以應付新界東日益上升的醫療需求。

增設隔離病房 控制傳染病跨境傳播

文件又提及，北區醫院鄰近香港口岸，是新界東聯網內處理港口衞生問題，尤其是跨境傳染病個案最前線的醫院，急需加設隔離病房及提升感染控制設施，以加強控制及管理傳染病跨境傳播。

醫管局計劃於2019年第一季就擴建計劃諮詢立法會衞生事務委員會，之後提交財委會工務小組委員會討論，如獲財委會批准撥款，籌備工作將隨即展開。