賀年菜食譜合集｜海鮮/鮑魚/蒸雞/肉類/湯　45款零難度簡易做節菜

賀年菜食譜合集｜團年飯、新年飯，開年飯一家大小，人那麼多，該煮什麼？以下45款賀年菜式，有簡易的，傳統的，也有新派的，海鮮、蔬菜、肉類等一應俱全，保證能令你在佳節大派用場、大顯身手。



賀年菜食譜【豬／燒味類】：蜜汁叉燒、脆皮燒肉、生炒排骨、南乳蓮藕燜豬手

賀年菜食譜1：蜜汁叉燒

【蜜汁叉燒食譜】自製氣炸鍋燶邊蜜汁叉燒話咁易 香脆多汁氣炸煎焗一樣掂

氣炸蜜汁叉燒食譜

賀年菜食譜2：脆皮燒肉

【脆皮燒肉食譜】氣炸燒肉媲美燒臘舖水準 5招令豬皮脆口鬆化

脆皮燒肉食譜

賀年菜食譜3：生炒排骨

【生炒排骨食譜】酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？廚師考牌菜簡易版

生炒排骨食譜

賀年菜食譜4：南乳蓮藕燜豬手

【豬手食譜】南乳蓮藕燜豬手惹味帶酒香 南乳為什麼紅色？

南乳蓮藕燜豬手食譜

賀年菜食譜【鮑魚／雞類】：黃金鮑魚、陳皮蒸鮑魚、椒鹽鮑魚、鮑魚煎焗雞、電飯煲蒸雞、玫瑰豉油雞、鮑魚冬菇燜雞

賀年菜食譜5：黃金鮑魚

【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙 鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！

黃金鮑魚

賀年菜食譜6：陳皮蒸鮑魚

【陳皮蒸鮑魚食譜】鮮甜味美 幾個步驟令肉質更彈牙！

陳皮蒸鮑魚食譜

賀年菜食譜7：椒鹽鮑魚

氣炸鍋食譜｜椒鹽鮑魚新手做節菜 詳解處理鮑魚綠色物體可吃嗎？

椒鹽鮑魚食譜

賀年菜食譜8：鮑魚煎焗雞

【鮑魚煎焗雞食譜】大廚炮製體面賀年菜 小貼士令雞肉更嫩更香

鮑魚煎焗雞食譜

賀年菜食譜9：電飯煲蒸雞

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附斬雞教學短片）

電飯煲蒸雞食譜

賀年菜食譜10：玫瑰豉油雞

【豉油雞食譜】玫瑰豉油雞皮爽肉嫩汁撈飯一流 剪雞擺盤零難度！

玫瑰豉油雞食譜

賀年菜食譜11：鮑魚冬菇燜雞

【鮑魚冬菇燜雞食譜】簡易賀年宴客菜 罐頭鮑魚煮得軟腍3秘訣！

鮑魚冬菇燜雞食譜

賀年菜食譜【魚／蝦／蠔／海鮮類】：清蒸石斑、黃金魚肉卷、蜆蚧鯪魚球、豉汁蒸白鱔、茄汁蝦、蔥油蝦、黃金蝦、蒜蓉開邊蒸蝦、椒鹽瀨尿蝦、薑蔥炒蟹、蒜蓉粉絲蒸扇貝、蜜汁煎金蠔、髮菜蠔豉燜冬菇、海參魚肚燜冬菇、冬菇燜花膠、蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌

賀年菜食譜12：清蒸石斑

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣 灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！

清蒸石斑食譜

賀年菜食譜13：黃金魚肉卷

【黃金魚肉卷食譜】鯪魚肉蛋卷金黃有蛋香 煎蛋皮完整不黐底竅訣

黃金魚肉卷食譜

賀年菜食譜14：蜆蚧鯪魚球

【蜆蚧鯪魚球食譜】鯪魚球爽彈靠2種材料起膠 蘸蜆蚧醬因好意頭?

蜆蚧鯪魚球食譜

賀年菜食譜15：豉汁蒸白鱔

【豉汁蒸白鱔食譜】去潺劏鱔須知新手必讀 鱔如何可爽口冇腥味？

6豉汁蒸白鱔食譜

賀年菜食譜16：茄汁蝦

【茄汁蝦食譜】過年做節意頭十足 酸甜醒胃喜氣洋洋！

茄汁蝦食譜

賀年菜食譜17：蔥油蝦

【蔥油蝦食譜】蝦似老人家長壽笑哈哈！過年必吃提升香味要加...

蔥油蝦食譜

賀年菜食譜18：黃金蝦

【黃金蝦食譜】蛋黃鹹香惹味 肉嫩爽甜的秘訣是......

黃金蝦食譜

賀年菜食譜19：蒜蓉開邊蒸蝦

【蒜蓉開邊蒸蝦食譜】15分鐘家常菜 鮮甜惹味零失敗

蒜蓉開邊蒸蝦食譜

賀年菜食譜20：椒鹽瀨尿蝦

【蝦食譜】椒鹽瀨尿蝦鮮香脆爽舐舐脷 處理瀨尿蝦只需3步驟！

椒鹽瀨尿蝦食譜

賀年菜食譜21：薑葱炒蟹

【薑葱炒蟹食譜】劏蟹圖解示範超詳細 主廚教路1個步驟鎖住肉汁

薑葱炒蟹食譜

賀年菜食譜22：蒜蓉粉絲蒸扇貝

【蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜】清蒸健康家常菜 粉絲索汁香辣惹味

蒜蓉粉絲蒸扇貝食譜

賀年菜食譜23：蜜汁煎金蠔

【蜜汁煎金蠔食譜】肥美金蠔當造 15分鐘閃亮上桌

蜜汁煎金蠔食譜

賀年菜食譜24：髮菜蠔豉燜冬菇

【髮菜蠔豉燜冬菇食譜】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

髮菜蠔豉燜冬菇食譜

賀年菜食譜25：海參魚肚燜冬菇

【海參魚肚燜冬菇食譜】矜貴賀年菜簡易經濟版 低脂養顏增免疫力

海參魚肚燜冬菇食譜

賀年菜食譜26：冬菇燜花膠

【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

冬菇燜花膠食譜

賀年菜食譜27：蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌

【海鮮食譜】蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌鮮甜爽彈 只需1個簡單步驟免吐沙

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌食譜

賀年菜食譜【蔬菜類／炒飯】：西蘭花炒帶子、瑤柱扒豆苗、螺扒生菜、蟹肉蛋白扒豆苗、瑤柱海鮮冬瓜環、蟹黃豆腐煲、芥蘭金銀腸炒飯

賀年菜食譜28：西蘭花炒帶子

【西蘭花炒帶子食譜】香軟帶子花團錦簇 簡易喜慶家常菜

西蘭花炒帶子食譜

賀年菜食譜29：瑤柱扒豆苗

【瑤柱扒豆苗食譜】冬天做節必吃當造豆苗 想菜葉翠綠光澤有辦法

瑤柱扒豆苗食譜

賀年菜食譜30：螺片扒生菜

【螺片扒生菜食譜】15分鐘炮製意頭做節菜 生菜逐層剝有寓意！

螺片扒生菜食譜

賀年菜食譜31：蟹肉蛋白扒豆苗

【蔬菜食譜】蟹肉蛋白扒豆苗15分鐘新年菜 去青澀味只需2種材料

蟹肉蛋白扒豆苗食譜

賀年菜食譜32：瑤柱海鮮冬瓜環

冬瓜食譜｜瑤柱海鮮冬瓜環拌飯一流 養顏利尿去水腫夏天必食！

瑤柱海鮮冬瓜環食譜

賀年菜食譜33：芥蘭金銀腸炒飯

蟹黃豆腐煲食譜｜20分鐘自煮升級家常菜 免蒸蟹拆肉懶人版做法！

蟹黃豆腐煲食譜

賀年菜食譜34：芥蘭金銀腸炒飯

【芥蘭金銀腸炒飯食譜】臘腸膶腸喻意金銀滿屋 簡單自煮賀年菜

芥蘭金銀腸炒飯食譜

賀年菜食譜【湯羮類】：蜜瓜螺頭豬腱湯、螺頭雪燕雞湯、蓮藕章魚綠豆湯、粟米魚肚羹

賀年菜食譜35：蜜瓜螺頭豬腱湯

【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古 陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

賀年菜食譜36：螺頭雪燕雞湯

冬天湯水食譜｜螺頭雪燕雞湯滋陰潤膚 平民燕窩雪燕如何浸發？

螺頭雪燕煲雞湯食譜

賀年菜食譜37：蓮藕章魚綠豆湯

【健康湯水食譜】蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 脾胃虛易熱氣最啱飲！

賀年菜食譜38：粟米魚肚羹

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

賀年菜食譜【湯圓／甜品類】：椰汁雪耳桃膠燉木瓜、花膠燉鮮奶、芝麻湯圓、氣炸酥皮湯圓、三色芋圓、酒釀小丸子、桃膠雪梨桂花羹

賀年菜食譜39：椰汁雪耳桃膠燉木瓜

【糖水食譜】椰汁雪耳桃膠燉木瓜 零技巧零失敗中式甜品！

椰汁雪耳桃膠燉木瓜食譜

賀年菜食譜40：花膠燉鮮奶

【花膠燉鮮奶食譜】養陰潤燥助入眠 新手浸發花膠4大貼士

花膠燉鮮奶食譜

賀年菜食譜41：芝麻湯圓

【芝麻湯圓食譜】湯圓不等於元宵 自製流心餡煙韌湯圓皮2大秘訣

芝麻湯圓食譜

賀年菜食譜42：氣炸酥皮湯圓

【氣炸鍋食譜】氣炸酥皮湯圓中秋必食 外鬆脆內煙韌口感過癮！

氣炸酥皮湯圓食譜

賀年菜食譜43：三色芋圓

【芋圓食譜】QQ好味三色芋圓 芋頭木薯粉黃金比例5:2

賀年菜食譜44：酒釀丸子

【酒釀丸子食譜】暖笠笠甜品半小時搞掂 必勝兩招做出煙韌小丸子

酒釀丸子食譜

賀年菜食譜45：桃膠雪梨桂花羹

【桃膠食譜】桃膠雪梨桂花羹滋潤養顏淡淡花香 加樣材料清甜健脾