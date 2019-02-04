【豬年2019】60獨居長者齊食團年飯　90歲伯伯：最緊要身體健康

年三十晚與家人吃團年飯是農曆新年傳統，希望一家人能團團圓圓迎接新一年。惟看似簡單的一頓團年飯，對於不少獨居長者卻絕非必然。救世軍今日（4日）趁年三十晚，相邀一眾獨居長者齊享團年盆菜宴。 獨居的杜婆婆與一眾「老友記」齊過年，直言「梗係好開心」，她希望新一年能身體健康，下年再同度年三十晚。

逾60名獨居長者和露宿者今晚聚首一堂，享用盆菜迎接新一年。（歐嘉樂攝）

適逢年三十晚，逾60名獨居長者和露宿者今日聚首一堂，享用「熱辣辣」的團年盆菜宴，從魚蛋、豬皮，到盆菜底的冬菇、蝦至蘿蔔等，縱然價錢並非昂貴，但一眾獨居長者們都吃得津津有味，言談間都感受到幸福的滋味。

盆菜端至桌面，長者紛紛站起一同「撈起」，享用美食。（歐嘉樂攝）

年過九十的譚伯表示，能與老友記相聚是開心事，期望新一年身體健康。（歐嘉樂攝）

老伴入住老人院 譚伯與老友記共享盆菜感開心

年過九十的譚伯表示，去年老伴搬遷至老人院養老，今年只剩下自己一人渡過年三十，能夠與一眾長者同享新春節日，實在感恩。他每天起床後晨運，然後喝早茶，天天如是，所以今天能夠與老友記相聚，實在是件開心事。問及新一年的願望，譚伯坦言：「新一年都冇乜嘢求，咩都假嘅，只要身體健康就足夠」。

救世軍長委會主席杜建萍鼓勵其他長者和市民多做義工，助人助己。（歐嘉樂攝）

救世軍長委會主席：長者可多做義工

直至抽獎環節，每位老友記都興奮得拍手大叫，猶如年輕十年。其中年過七十的杜建萍亦有一同助興，與其他長者一同拍手叫好。她透露由於親戚全都居於上海，基本上每天都是自己過，所以今日能夠參與盆菜宴實在很開心，亦能認識不同的朋友。她直言：「如果唔係都係靜靜地，自己一個人喺屋企，食完飯就瞓覺。」

作為救世軍長委會主席，杜建萍希望大家都能身體健康，又鼓勵其他長者和市民應多做義工，她謂「其實幫到人，都等於幫到自己」。