【豬年2019】南亞家庭探訪齊食團年飯　九旬獨居長者開心迎新歲

農曆年三十是一家人齊享團年飯的大日子，一家人齊齊整整，共同迎接新一年來臨。但對於獨居的阮伯伯來說，年三十或許與平常日子無異。 今年的年三十卻不再一樣，Ana帶同女兒鄧菲（Afifa）和兒子Sabit一同到街市「斬料」，帶著豐富的食物探訪阮伯伯，共賀新春。

阮伯伯向鄧菲和Sabit分享其歲月的足跡和充實的義工生活。（歐嘉樂攝）

人稱阮伯伯的阮達昌，雖然已達91歲，但仍然行動自如，看來更仿以年約七十歲。阮伯伯一開門，甫見有人探訪，便熱情招待社工和Ana一家，又分享其歲月的足跡和充實的義工生活。

阮伯伯又透露，自己閒時除了如一眾長者般每天清晨晨運外，亦會每日到樓下的長者中心做義工，過往更曾義教，教導其他長者中國文學，如三字經、唐詩及宋詞等，希望長者們能「活到老，學到老」，將正能量分享予其他長者。

Ana（右）帶同女兒鄧菲（Afifa）和兒子Sabit一同到街市「斬料」，帶著豐富的食物探訪阮伯伯，希望分享新年喜悅。（歐嘉樂攝）

難得有人齊享團年飯，阮伯伯直言「好開心啊」！他表示，以往的年三十晚都獨自一人渡過，或許都只是到街市買些餸菜，「自己煮，自己食」，到七時許便上床睡覺。但今年不再一樣，有Ana一家同渡年三十晚，鄧菲更與阮伯伯一同制作手工揮春，以「福倒」迎接新年；當揮春貼上一刻，阮伯伯更大讚「有新年氣氛」！

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阮伯伯過去曾擔任救世軍長委會主席。（歐嘉樂攝）

期間阮伯伯對分享往事樂此不疲，又趁新年祝福鄧菲和Sabi快高長大，學業進步。聽著阮伯伯的義工人生，鄧菲坦言亦希望學阮伯伯般，能「做義工做到91歲」；同時又將熱辣辣的雞、魚、菜一同端上，齊享豐富的團年飯，飯後再一同享用湯圓，象徵團團圓圓。縱然沒有血緣關係，但阮伯伯認為即使不同種族，但大家都是一家人，齊過快樂的農曆新年。