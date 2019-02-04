【豬年2019】連日和暖　年宵花檔花開不富貴　乾貨檔賣到滿堂紅

維園年宵市場來到最後一日，自傍晚時分開始已人山人海，市民把握最後機會購買乾貨、年花。不過，有花檔檔主坦言，受和暖天氣影響，今年銷情欠佳，不少年花已盛開。另一邊廂，主打本土特色、豬年主題的乾貨攤檔則大賣，更有貨品更早已售罄。

市民把握最後機會購買年花，但不少花已盛開。（盧翊銘攝）

市民憂水仙盛開「擺唔耐」拒買

興隆花場負責人廖先生直言，今年銷情「麻麻哋，水仙差少少，桔會好少少」。廖指，天氣熱令到水仙開得較快，市民覺得「擺唔耐」，減低購買意欲，以致今年營業額較往年少兩、三成，而水仙定價亦較以往為低。

來到年宵最後一日，花檔劈價促銷，「細盆水仙40元兩盆，大盆少少都係60元。桔本身可能賣300元，今日都係150元。」

興隆花場負責人廖先生直言，今年銷情欠佳。（盧翊銘攝）

售賣桃花的攤檔負責人張小姐（左）指，截至下午為止，尚餘一半桃花未能賣出。（盧翊銘攝） 半數桃花賣不出 檔主變陣成功促銷 另外，亦有主要售賣桃花的攤檔銷情欠佳。攤檔負責人張小姐說：「天氣好暖，未到初一已經開晒」，截至目前為止，尚餘一半桃花未能賣出。為了盡快散貨，除了減價外，亦將大棵桃花，剪成一小束桃花，反而更受市民歡迎。她指，目前已售出了四、五箱一小束桃花，「最緊要起碼唔好蝕咁多。」

蝴蝶蘭批發的千葉園職員連先生指，傍晚已減價近六成。（盧翊銘攝） 賣蝴蝶蘭千葉園傍晚已減價六成 蝴蝶蘭批發的千葉園職員連先生亦指，銷情比上年差三、四成，「上年今日已賣得七七八八，今日仲有好多。」連指，整個星期天氣都十分熱，令到更快開花。談及減價，他指「睇吓大家點開心，最緊要大家鍾意」，雖然只是傍晚5時，已減價近六成。

香港地圖大賣 檔主預告晚上不減價

濕貨銷情欠佳，另一邊廂則有主打本土情懷的乾貨攤檔貨品大賣。主打本土特色的攤檔「香城遊記」檔主之一的陳小姐指，銷情相當不錯，自家設計的香港地圖更只賣剩一箱，亦預計今晚不會減價，「產品主要講香港本土，好似地圖會講返香港必去景點！」

「香城遊記」檔主之一的陳小姐（右二）指，自家設計的香港地圖最受歡迎。（盧翊銘攝）

檔位推自由訂價：想大家開心吓

同樣以本土特色作主題的「乘大士多」銷情亦極佳，攤檔出售印有香港十八區的鐵牌、自家設計布袋等。檔主之一陳先生指，大白兔糖款式的毛巾今早已售罄，「本身入咗三、四百條。」陳指，今日更趁最後一日推出優惠，原本訂價為60元至80元的產品，現讓市民自由訂價，「除咗想散貨，都想大家開心吓」。

天熱影響微 暖手枕熱銷

張祝珊英文中學的攤檔主打豬仔暖手枕。劉同學指，豬仔暖手枕分為兩款，分別是「吉祥」和「運財」，「大家通常鍾意紅色多啲，近新年好意頭！」，來到年宵最後一日，她指一個暖手枕原價68元，現以優惠價100元兩個出售。她亦提到銷情好是意料之外，「本身驚天氣熱，暖手枕銷情會唔好，但啲人可能見係豬年，都買隻豬仔返去。」