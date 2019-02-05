【豬年2019】市民年初一林村許願樹拋寶牒　學生祈求年年考第一

今日是豬年大年初一，大埔林村許願樹今早（5日）已見人頭湧湧，不少市民一家大小，身穿賀年服飾前來拋寶牒，祈求新一年「開心健康、心想事成」；對小朋友來說，願望離不開學業，有學生祈求年年考第。

大年初一，大埔林村許願樹今早10時許，已有數百名市民前來拋寶牒，為新一年祈福。據說，寶牒拋得愈高，願望便會愈容易實現。現場所見，有市民即使拋了10多次，仍屢敗屢試，務求令新一年的願望成功掛在樹上。

有市民專程由澳洲回港感受新年氣氛

居住澳洲的謝小姐今年特地與家人回港過新年，以沾染一下新年氣氛。她表示，首次到林村許願樹拋寶牒，投擲一次便成功，「第一次就中都幾Lucky！」她又指，希望仍然在學的姊姊能夠「Academic success （學業成功）」、家人身體健康。

就讀小二的陳同學說，今日穿上粉紅色唐裝，是「希望逗多點利市」。她表示，今年首次前來拋寶牒感到十分開心，又祈求新一年學業進步「年年考第一」、母親身體健康「長命百歲」。

郭同學希望新一年能夠考到心儀的中學。（黃寶瑩攝）

就讀小六的郭同學則表示，將寶牒拋到樹上有點困難，惟他為求新一年能夠考到心儀的中學會不斷嘗試。

林先生帶同孫女前來祈求新一年「世界和平、經濟好景」，又稱「政府大把錢」，希望年屆60歲的長者，便可成為合資格人士領取綜緩。