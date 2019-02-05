【豬年2019】旺角清潔工無停手　六旬翁負傷開工：最緊要身體健康

豬年伊始，大年初一早上，一班清潔工已於旺角街頭「開爐」，忙於清理昨晚夜市後的垃圾。一名六旬的男清潔工，一枴一枴地推着垃圾車，邊掃地邊彎腰收拾垃圾。對於垃圾堆積如山，他希望市民可以有公德心，棄置垃圾前將食物殘渣包好。而舉步為艱的他，早前撞卡板撞傷小腿，無奈手停口停，只好負傷開工，新一年他祝願身體健康！

一名六旬男清潔工向記者表示，他早前被卡板撞傷小腿，步行都有少許困難。（鄧詠中攝）

（鄧詠中攝）

旺角夜市過後 市面垃圾增多

昨日（5日）年三十晚，位於旺角砵蘭街對開的「旺角夜市」，有不少小販到場擺檔。香港01記者今早（5日）9時許，到旺角朗豪坊對開視察，遇上數名忙碌不停的清潔工，他們不約而同指，今年人手較去年相對多，但都係好忙。據了解，今年的清潔人員增設通宵班，相對過往只得早晚兩班，人手相對足夠，「多咗人做，但都係冇停過！」

六旬清潔工負傷開工 望身體健康

豬年新開始，一名六旬男清潔工向記者表示，他早前被卡板撞傷小腿，步行都有少許困難，一拐一拐地推着垃圾車。惟手停口停，大年初一仍要上班「搵食」。被問到新年願望，他則表示：「最緊要身體健康！」他亦希望市民可以有公德心，盡量將垃圾棄置在垃圾箱，以保持環境整潔。

新增通宵更清潔工 食物殘渣遍地

有清潔工表示，他今日早上約6時半上班，以旺角山東街、砵蘭街及上海街一帶最多垃圾，他指最多為家居垃圾，包括食物、卡板及電器，估計不少住戶於街上棄置家居垃圾。早上，清潔工忙於清洗地面及倒垃圾，短短數小時已清滿多個垃圾桶。至於新增的通宵更，於今日凌晨零時許上班，主要工作約9小時。

望市民有公德心 包好垃圾才棄置

另外有清潔工慨嘆，雖然人手增加，惟仍然「做唔停手」。他指，有市民缺乏公得心，有人光顧夜市未有將食物殘渣包好，「啲汁周圍漏！」亦有人隨地棄垃圾，「個垃圾桶喺隔嚟，都要掉落地！」另有清潔工估計，大年初一及年初二清晨，待旺角夜市過後，市民將會有更多垃圾。