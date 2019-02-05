【豬年2019．花車巡遊】迪士尼花車出場　小朋友狂歡叫喊米奇

踏入豬年先迎來由旅發局主辦的大年初一「新春國際匯演之夜」。今年以「開年、開運、開心」為主題的巡遊，於今晚（5日）8時在尖沙嘴海傍、廣東道、海防道和彌敦道一帶上演，有9輛花車及25支表演隊演出，其中11隊隊伍更是首次參與。《香港01》今晚陪大家觀賞這項盛事，持續更新最新情況。

一眾小朋友聯同豬年主角表演，朝氣蓬勃。（林若勤攝）

【21:46】海洋公園花車終於出場，海馬、企鵝等動物齊齊賀年。

【21:42】來自紐約的遊客們對巡遊讚不絕口，表示第一次體驗過農曆新年，形容氣氛熱鬧，相當享受今次經驗。被問到最喜歡哪一輛花車，她們一致認為穿上冬甩的小女孩跳舞最可愛吸引，而迪士尼的花車因有不同卡通人物就可令她們印象深刻。

【21:34】來自山東的董先生一家來港五日，今日特意出來看花車。他們覺得香港過節氣氛濃厚，坦言內地並沒有類似的活動。董小朋友更認為「香港的文化傳統保留等較內地好」，自己也很喜歡香港，故會再來。

【21:19】第五架花車來自香港賽馬會，車身以象徵吉祥的如意結作為主題。

【21:05】澳門特別行政區政府旅遊局的花車特意過海興新春。為了迎接農曆豬年及慶祝澳門特別行政區成立20週年，澳門旅遊局以「感受澳門無限式」為主題推出賀歲花車。

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【20:50】迪士尼花車出場，車身金碧輝煌，並有一眾迪士尼卡通人物。花車一出現，不少觀看的小朋友馬上表現興奮，紛紛揮動大會派發的閃燈，又不斷叫米奇、米妮的名字，希望吸引他們注意。

【20:47】香港花式跳繩會是表演團體之一，一條條熒光繩在揮動，氣氛倍增。表演引人入勝，有觀眾以高取勝，站上垃圾桶、欄杆等霸佔有利位置。

【20:40】第二架花車是由優質旅遊服務協會，花車以「匯聚Q優點 喜迎豬珠日日賞」為主題。

（麥凱茵攝）

【20:30】首輛花車8時半駛至廣東道，觀眾紛紛舉起手機拍照及錄影。有人看到空姐們落力跳舞，不禁高呼「好正，好多空姐。」

【20:16】首架花車率先進場，打頭陣的是大會贊助，國泰航空公司的花車。一眾國泰航空及國泰港龍機組及地勤人員組成的團隊，以舞蹈表演，為大家在豬年注入能量。

【20:10】行政長官林鄭月娥、商務及經濟局局長邱騰華及、旅發局主席林建岳等人將象徵富貴的金幣放在金元寶上，揭開序幕。

一眾國泰航空及國泰港龍機組及地勤人員組成的團隊，以舞蹈表演，為大家在豬年注入能量。（林若勤攝）

【19:00】記者在廣東道現場直擊，前來欣賞的觀眾早於6時許前來「霸定位」，人潮擁擠兩邊街道水泄不通。警方在現場進行人潮管制措施及封路，市民只能夠使用新港中心通往其他位置。花車巡遊開始前，大會早於7時安排啦啦隊、銀樂隊在廣東道、海防道及彌敦道一帶上帶表演。有家長帶同子女來欣賞，在強烈節拍音樂下，不少人手舞足蹈表現興奮，也有小朋友由家人抱着或坐在膊頭上觀賞。間中有工作人員向觀眾派福袋，引來一陣又一陣的騷動，氣氛相當熱鬧。