【豬年2019】八鄉吳家村200席盆菜宴　外籍人士大讚菜式：Nice

踏入大年初一，八鄉吳家村舉辦新春團拜活動，並且筵開逾200席盆菜宴，約有2,000名市民出席，場面十分熱鬧。 居住丹麥的張小姐，與外籍丈夫及子女一同出席活動，以感受農曆新年氣氛。張小姐的丈夫首次品嚐盆菜，點名最愛當中菜式「豬腩肉」，更大讚「Nice！」。

居住丹麥的張小姐與外籍丈夫，帶同子女首次參與團拜活動，以感受新年氣氛。（張浩維攝）

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吳家村新春團拜今年踏入第61周年，村內居民濟濟一堂、互相恭賀祝福，並一同吃盆菜以感受新年氣氛。盆菜宴開始前，多隊醒獅進場向市民「派柑」，寓意接財接金；同時亦有多隊表演團，包括賀歲採青、歌手演唱及舞蹈團。

居住在丹麥的張小姐今年特地與家人回港過年，她表示氣氛十分熱鬧，其丈夫首次品嚐地道盆菜亦十分滿意，更大讚菜式豬腩肉「Nice！」。

村民羅先生（中）參與盤菜宴逾60年，表示每逢年初一孫兒便會回來共聚一堂，感到十分開心。（張浩維攝） 年屆逾八十歲的村民羅先生表示，每逢年初一他的子女及孫兒便會回來一起吃盆菜，對此感到十分開心。他又指，參與盆菜宴逾60年，大讚吳家村的村民互相關注、十分有人情味，冀此傳統能傳承下去。

盆菜宴開始前，多隊醒獅進場向市民「派柑」，寓意接財接金。（張浩維攝）

就讀小五的陸同學為小水點舞蹈團的其中一員，她表示今年是第三年參與活動感到「十分榮幸」，而她的新年願望是「跳多啲舞」。

活動同時邀請了元朗區議員鄧瑞民、廣東省政協委員陳榮濂以及解放軍駐港部隊合成旅旅長謝光輝出席。活動期間，更有解放軍駐港部隊合成旅在台上高唱「海闊天空」。