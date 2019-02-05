【豬年2019】年初二晚維港煙花匯演　天文台料薄霧中賞「豬鼻」

每年農曆新年「重頭戲」之一的新春煙花匯演，將於明晚大年初二（6日）晚上8時在維港上空上演，當中以應節的「豬鼻」造型、「8」字和金元寶造型的煙花最吸睛！ 然而，天文台今日(5日)預測，明日早晚有幾陣薄霧及微雨，屆時市民需否霧中看煙花呢？天文台就指，明晚能見度雖跌至5,000米以下，但能見度未至於太低，暫時評估仍可看到煙花。

明晚打頭陣的煙花「歡樂年年」，以「8」字和金元寶造型慶賀新春。（資料圖片）

明日氣溫介乎19至24度

明晚新春煙花匯演將有3艘躉船發放23,888枚煙花彈，歷時23分鐘，共分8幕。煙花造型包括「8」字和金元寶、「豬鼻」造型煙花配上「土星環」，還有以「閃爍瀑布」、「變幻球」造型煙花營造浪漫氣氛等，與市民歡度佳節。

煙花雖美，但仍要天公造美！天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流，會在未來兩三天為廣東沿岸帶來有霧的天氣，預測明日氣溫介乎攝氏19至24度，部分時間有陽光，早晚有幾陣薄霧及微雨。

至於風勢方面，吹3級東至東南風。天文台科學主任何宇恒表示，本港明晚有薄霧，代表能見度會跌至5,000米以下，而入夜後的霧會變多，但暫時評估煙花匯演期間的感見度不會太低，即市民仍有機會欣賞煙花。

不過，由於天文台的能見度是只靠以地面或海面作觀測，若市民身處山上觀賞煙花，或有可能受低雲影響。

（天文台網站截圖）

大年初二過後，隨後數天本港早晚沿岸有霧，大年初三（7日）最高氣溫飆升至25度。天文台又預測，東北季候風會在週末至下週初影響華南，屆時本港風勢較大，天氣稍涼。

周六（年初五、9日）起本港開始有一兩陣雨，氣溫稍為回落，但最高氣溫仍超過20度；至情人節（14日）當日氣溫介乎18至22度，大致多雲及有一兩陣微雨。