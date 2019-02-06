【港珠澳大橋】過澳門金巴「非常繁忙」　官網實時至少輪候45分鐘

踏入豬年，港珠澳大橋迎來通車後的首個農曆新年，今日(6日)大年初二上午約11時半，乘俗稱「金巴」的大橋穿梭巴士由珠海來香港，以及由香港到澳門的乘客人流漸增，達非常繁忙程度，一般輪候時間超過45分鐘。

不少港人趁農曆新替，經港珠澳大橋到澳門遊玩，大年初二上午約11時半，輪候坐「金巴」由香港到澳門的旅客眾多，一般須等上45分鐘。（港珠澳大橋穿梭巴士官網截圖）

農曆新年長假期，市民除了忙著四處拜年，也有不少人選擇外遊「避年」，港珠澳大橋落成後的首個農曆年假，亦有不少市民選擇乘「金巴」到澳門外遊。「金巴」營辦商早前預計，年初三（明日）是經大橋來港的高峰期。

「金巴」官網近日新增一項實時輪候時間服務，今日上午約11時半，官網顯示「珠海到香港」及「香港到澳門」的輪候人數眾多，服務達「非常繁忙」，即一般輪候時間長逾45分鐘。

香港往珠海、澳門往香港輪候時間較短

至於「香港往珠海」及「澳門往香港」，服務維持正常，料一般旅客的輪候時間會少於15分鐘。若市民打算經大橋往來三地，不妨在出發前先到「金巴」官網查看實時輪候時間，以安排行程。

其實，運輸署早於上月公布，預計農曆新年假期的跨境旅客數量會較平時多，已與相關交通服務營辦商商討加強服務的安排。其中金巴營辦商除投放138輛常設巴士，以及繼續向跨境巴士業界租借超過30輛巴士外，已額外購置20輛巴士，於農曆新年前後投入服務。而「金巴」營運商亦承諾，會因應三地口岸人流情況調配車輛。