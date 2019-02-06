【豬年2019】車公兩籤文籲出入謹慎　市民購「出入平安」風車鎮宅

今日（6日）是大年初二，沙田車公廟由早上開始，已有大批善信入場拜神祈福，廟內香火鼎盛，不少市民亦購買大大小小的風車，希望新一年事事順利。正值車公誕。鄉議局主席劉業強於車公廟為香港豬年運程求得中籤，沙田鄉事委員會為沙田區求得82號下籤，兩籤皆籲港人「出入謹慎」，有到車公廟祈福的市民特意購買「出入平安」風車「看門口」，祈求新一年闔家平安。

踏入豬年第二日，不少人一家大細到車公廟求籤，祈求新一年順順利利。（梁鵬威攝）

今日是大年初二，亦即是車公誕的早上，車公廟人頭湧湧，不少善信高舉香燭進入廟內參拜，亦有人排隊等轉風車、打鼓和解籤等。每年年初二都會到車公廟拜神祈福的方先生表示，今年祈求闔家平安，不論香港還是家庭都能「少啲爭拗」，一團和氣。

方生續指，得悉今年為香港、沙田求得的兩支籤，籤文皆解曰香港要「出入謹慎」，他遂特意購買印有「出入平安」的風車鎮宅，希望新一年順順利利。

市民梁先生：香港跟國家嘅步伐 一定風調雨順

而每逢新春佳節，都是一家老小「出動」的好時機。梁先生今天亦一家大細到車公廟參拜祈福；梁太指他們一家買了一個價值268元的大風車，祈求新一年家人身體健康，兒子們快高長大、學業進步。

梁先生對香港今年抽得中籤表示，將以平常心面對，他認為中籤亦不算太差，最緊要香港市民齊心、和諧、少些政治爭拗，社會的氣氛就會更好。梁先生期望香港新一年的經濟環境能逐步穩固上揚，社會各界和基層市民都能和諧生活，「人人都開心啲」。他又直言「香港跟住國家嘅步伐去走，我相信香港一定會風調雨順」。

此外，今年流感肆虐，幼稚園提早放新年假。陳先生陳太亦帶年幼的兒子樂樂到車公廟祈福，他指小朋友容易病，希望新一年全家平平安安、身體健康。問及香港求得中籤，陳先生則坦言「呢啲嘢可信，可唔信㗎姐」。

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