【豬年2019】年初二煙花匯演　天文台料薄霧微雨　外出記得帶遮？

今日（6日）是年初二，晚上將有煙花匯演活動，市民自然關注天公是否造美，讓大家清晰看到整個「豬鼻」煙花。根據天文台今早發布最新天氣預報，預料下午部分時間有陽光，天氣溫暖。今晚有幾陣薄霧及微雨，吹輕微至和緩東南風，氣溫介乎攝氏20至25度。 至於薄霧及微雨天氣會否影響觀賞煙花？天文台高級科學主任鄭元中向《香港01》分析指，今晚維港兩岸能見度雖然會略降，但對觀看煙花影響未至太大，市民仍可放心觀賞。另外，市民亦可按需要自行決定是否帶雨具外出。

天文台：活動期間氣溫21至22度 即使有薄霧仍能觀賞

今晚的煙花匯演，將有3艘躉船發放23,888枚煙花彈，歷時23分鐘，共分8幕。煙花造型包括「8」字和金元寶、「豬鼻」造型煙花配上「土星環」，還有以「閃爍瀑布」、「變幻球」造型煙花營造浪漫氣氛等，與市民歡度佳節。

天文台高級科學主任鄭元中表示，預料維港兩岸在煙花匯演期間，氣溫介乎21至22度，適合觀賞煙花。雖然預料今晚有薄霧，會令能維港兩岸見度跌至5,000米以下，但天文台預計能見度也能維持在4,000米左右，未至於遮蓋煙花景色。另外今晚可能會有微雨，但即使下雨雨勢亦不會太大，市民可視乎個人需要，決定是否帶備雨具外出。

至於未來九天天氣預測，天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在未來一兩天為廣東沿岸帶來有霧的天氣。預料東北季候風會在周末及下週初影響華南，該區風勢較大，天氣稍涼。隨著季候風在下周中期緩和，華南沿岸天色較為明朗。

預料明日（7日）年初三部分時間有陽光，早晚有幾陣霧及微雨，氣溫介乎21至25度，相對濕度百分之75至100。2月14日情人節大致多雲，有一兩陣微雨，初時能見度較低，氣溫介乎19至23度。下周五（15日）大致多雲，有一兩陣微雨，氣溫介乎18至21度。

（天文台網站截圖）

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