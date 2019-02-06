【豬年2019】「豬鼻」不似預期　逾二萬枚煙花維港上空綻放迎新年

維港煙花大匯演於今日（6日）晚上8時於維港上演。為迎豬年，維港上空綻放約2.3枚萬煙花，點燃維港海面，照亮夜空。今年更發放「豬鼻」圖案，配以《麥兜》主題曲《仲有最靚嘅豬腩肉》，祝賀市民豬年大吉。不過，「豬鼻」疑因被微風吹散，形狀稍有變形，有市民笑言「唔多似樣」。 雖然現場有薄霧，但仍無阻市民興致。大批市民及遊客聚集於海傍或星光大道觀賞煙花，更不少人亦乘船出海，近距離欣賞。 攝影：林若勤、鄭子峰

為迎豬年，維港上空綻放約2.3枚萬煙花。（鄭子峰攝）

賀新春 千萬元打造煙花匯演

今年煙花大匯演預算約1,000萬元，動用3艘躉船合共發放23,888枚煙花，歷時約23分鐘。今次表演共分8幕，第一幕「歡樂年年」將空密集地發放10秒的「8」字形，以及「金元寶」圖案的煙花，祝願市民新年「發大財」。

至於第二幕的「豬年大吉」是重頭戲！維港上空發放「豬鼻」圖案，並以《麥兜》主題曲《仲有最靚嘅豬腩肉》為配樂，同時配上「土星環」圖案迎接豬年，令觀眾猶如置身於豬仔星球。

最後一幕「普天同慶」更將餘下的煙花全部綻放，「旋龍」煙花長達25秒，將煙花大匯演推向高潮。

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「豬鼻」有落差

煙花五花十色，現場觀眾嘖嘖稱奇，嘩聲四起，不少市民紛紛自拍留念。不過，上演「豬鼻」一幕時，「豬鼻」疑因被微風吹散，形狀稍有變形，有市民笑稱豬鼻「唔多似樣」。