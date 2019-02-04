【天氣預報】熱爆年三十市區日間驚見28度　晚間回落至19度

今個年三十可謂熱到爆，本港今日下午風勢微弱，天氣溫暖，大部分地區氣溫上升至25度或以上，下午打鼓嶺錄得最高氣溫28.2度，但市區，包括九龍城及黃大仙亦罕有地分別錄得28.1及28度，而天文台最高錄得25.5度，破雙紀錄成史上第二高溫年三十及第三高溫的立春。根據分區天氣預報，今晚普遍地區氣溫回落至19至20度，吃完團年飯出門行年宵的市民記得要注意保暖。

本港地區今晚大致多雲，早晚有一兩陣微雨。下午4時50分，天文台錄得23.6度，相對濕度為百分之74；在京士柏錄得的紫外線指數是1，強度屬於低。天文台預測，明日部分時間有陽光，氣溫介乎19至23度，吹和緩東風，晚間離岸風勢清勁。

大部分地區氣溫上升至25度或以上。（天文台）

今日天氣溫暖，在上午已打破雙紀錄，根據天文台紀錄，年三十最高溫紀錄是1953年的27.8度，而本來次席的紀錄來自1897年，當時最高氣溫為24.8度，換言之，今天香港的氣溫在中午前先追平史上第2位，並在今日下午上升至最高25.5度，是天文台有記錄以來第二高溫的農曆新年除夕，同時亦是史上第三高溫的立春，改寫了1975年2月4日的紀錄。

今晚普遍地區氣溫回落至19至20度，溫差頗大。（天文台）

今日香港大部分地區氣溫上升至25度或以上，下午打鼓嶺錄得最高氣溫28.2度，但市區，包括九龍城及黃大仙亦罕有地分別錄得28.1及28度，惟今晚普遍地區氣溫回落至19至20度，溫差頗大，大家行年宵時記得要注意保暖。展望本週餘下時間，天氣溫暖，部分時間有陽光，早晚沿岸有霧。