【天氣預報】年三十加立春中午錄25度　破雙紀錄成史上第二高溫

今個年三十中大家要熱住團年！現時廣東沿岸風勢微弱，中午12時10分，天文台錄得度25，超過了1897年的紀錄，正式成為天文台有記錄以來第二高溫的農曆新年除夕。預測今日下午氣溫繼續上升，市區氣溫或衝破26度大關，預料下午會和昨日一樣爆熱，普遍地區在26度以上。 而根據最新發布的「九天天氣預報」，天文台將年初三的最高氣溫上調1度至25度，本周三、周五及周六的最高氣溫將達24度，而情人節前夕即2月13日，氣溫同樣會高達24度，換言之，未來九天將有最少5天的最高氣溫達２４度或以上，令雖然仍屬冬季的2月，寒冷天氣卻已經失蹤。

未來九天天氣相當溫暖。（天文台）

本港地區今日部分時間有陽光，在上午11時後分，天文台錄得24.8度，相對濕度為百分之72；在京士柏錄得的紫外線指數是6，強度屬於高，及後天文台再錄得24.9度，而在12時後，再錄得25度的暫時全日最高溫，跟昨日的最高氣溫只相差0.3度。

根據天文台資料庫記錄，年三十最高溫的紀錄來自1953年，當時氣溫高達27.8度，而本來次席的紀錄來自1897年，當時最高氣溫為24.8度，換言之，今天香港的氣溫在中午前先追平史上第2位，之後不久更輕鬆超越，成功獨霸次席，成為天文台有記錄以來第二高溫的農曆新年除夕。

今日各區氣溫持續上升。（天文台）

由於今日同時同樣是立春，如此的高溫亦成為逾半世紀以來最高溫的立春，超越了1975年的24.9度，跟1966年史上最熱立春（26.7度），亦僅得0.7度差距，暫時成為有記錄以來第三位（第二是1892年的26度）。

天文台在上午12時10分錄得25度。（天文台）

究竟會否有更多紀錄被打破？根據天文台分區天氣預報，今日下午3時，新界各區將上升至27度，市區亦如昨日一樣，勢升破26度大關，預料今日天氣溫暖，初時沿岸有薄霧；吹微風，稍後轉吹和緩至清勁東風及有一兩陣微雨。

直至2月中後期亦無望再見冬天。（天文台）

而一股潮濕的海洋氣流會在本周中後期影響華南沿岸，展望未來數天溫暖，間中有陽光，沿岸有幾陣霧，但年初一初時風勢較大。根據最新的九天天氣預報，天文台再將年初三的最高氣溫上調1度至25度，初三至初五連續三日的最低氣溫也在20度以上，最高氣溫亦在24度或以上，而最高相對濕度就維持在百分之95。

這個濕暖的農曆新年要維持到周日氣溫才會輕微下降至最高22度，但在下周三（13日）又再逐漸回升至24度，立春已過，市民恐怕無望再會冬天。