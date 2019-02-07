【豬年2019】孝順仔推輪椅攜父看賀歲馬　圓「資深馬迷」觀戰心願

今日（7日）是農曆大年初三赤口，傳統上不宜拜年，不少市民及遊客選擇到沙田馬場「行大運」，觀賞農曆新年賽馬日，除觀戰外亦祈求豬年「轉個靚運贏多啲」。 而所謂「上陣不離父子兵」，有孝順仔攜同需以輪椅代步的年邁馬迷父親到沙田馬場觀賞賽事，以盡孝心；亦有三姊妹今日齊齊首次入場，期望可以「贏多啲，攞個好意頭」。

葉先生帶同居住在院舍、需用輪椅代步年邁父親到沙田馬場觀賞賽事，以盡孝心。（鄺曉斌攝）

市民葉先生首次帶同已在院舍居住、需用輪椅代步年邁父親到沙田馬場觀賞賽事，以盡孝心。葉先生形容，爸爸是資深馬迷，過去數十年來經常出入馬場，惟年邁後行動不便，因此希望趁今日賀歲馬一圓其觀戰心願，一盡孝心；父親則表示，對於兒子陪同入場感到十分開心。

此外，亦有市民和遊客是首次在大年初三入馬場，感受賽事現場氣氛。丁氏三姊妹今日齊齊入場，三人期望首次入場可以「贏多啲、攞個好意頭」，祈求豬年可以「成功買樓、身體健康」。

不少市民趁新年期間，前往馬場「行大運」。(張浩維攝)

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市民梁小姐：馬旺自己生肖 唔志在贏錢

至於市民梁小姐今次已是第三年入場感受農曆新年賽馬日：「因為馬旺自己生肖，唔係志在贏錢，見到啲馬衝線刺激」，但她截至中午只投注20元，為求碰個運氣，祈求來年身體健康、生意興隆。

亦有法國遊客首次到沙田馬場感受新年賽馬，形容氣氛十分熱鬧。

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